Недвижимость

Покупатели незаконно перепроданных квартир смогут получить компенсацию до поимки злоумышленников

Покупатели незаконно перепроданных квартир, которые лишились права собственности на жилье, смогут получить компенсацию еще до поимки злоумышленников. Размер выплаты должен соответствовать реальному ущербу и быть не ниже кадастровой стоимости жилья, пишет газета «Известия».

Отнять жилье у добросовестных покупателей по искам государственных органов и местных властей станет практическим невозможно. Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы готовит соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ и в закон «О государственной регистрации недвижимости».

По какому принципу будет определяться размер компенсации, пока неизвестно. Общественная палата РФ предлагает, чтобы выплаты производились исходя из суммы реального ущерба и были не ниже кадастровой стоимости объекта.

По мнению исполнительного директора юридический компании «Глазунов и Семенов» Дмитрия Семенова, привязка размера компенсации к кадастровой стоимости жилья является логичной.

«В некоторых случаях она соответствует действительной стоимости объекта, в других превышает или меньше. То есть это усредненный интерес государства и частного лица», - сказал он.