Недвижимость

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

В Госдуме депутаты в первом чтении одобрили законопроект о продлении «дачной амнистии» до весны 2020 года. Второе чтение должно пройти сегодня же вечером, сообщает РБК.

Согласно законопроекту, срок действия права на упрощенное оформление дачных участков должен быть продлен до 1 марта 2020 года. По действующему законодательству, срок действия «дачной амнистии», которая была начата в 2006 году, истекает 1 марта 2018 года.

Автором проекта стал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Согласно градостроительному законодательству, оформление разрешительной документации не требуется для строительства садовых домов. Таким образом, с 1 марта 2018 года возникнет ситуация, при которой владельцы жилых домов будут поставлены в неравные условия», - объяснял он необходимость принятия документа в пояснительной записке. В Госдуму законопроект был внесен 16 февраля.

«Дачная амнистия» в России продлевалась уже дважды - в 2009 и 2015 годах. За время ее действия упрощенную регистрацию прошли более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.