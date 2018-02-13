Недвижимость

Ипотека. Личный опыт: Рефинансирование, или Как вернуть 300 тысяч

Псковская Лента Новостей совместно с ПАО Сбербанк продолжает проект «Ипотека. Личный опыт». Это истории тех людей, которые взяли жилищный кредит. Счастливые обладатели собственного жилья делятся опытом оформления ипотеки, преимуществами электронной регистрации и другой информацией, которая может пригодиться тем, кто пока лишь мечтает о своей квартире или доме.

Григорий Щесняк, менеджер отдела продаж производственной компании

История моего квартирного вопроса началась 5 лет назад, когда мы с женой поняли, что нас скоро станет трое. Нужно было срочно решать что-то с жильем, и мы пустились странствовать по псковским новостройкам. Супруге хотелось, чтобы район был новый, с развитой инфраструктурой, транспортной доступностью. Меня, как человека, долгое время проработавшего в недвижимости, волновала планировка и конструктив. Звезды сошлись над добротным кирпичным домом в Борисовичах, и, собрав все документы, мы пошли оформлять ипотеку.

Фото из семейного архива, фотограф Александр Бабкин

Тогда, в 2013 году, мы взяли ипотеку в одном из банков, который не так давно перестал существовать. Под, как казалось, нормальную ставку - 12,55% годовых. Все мы знаем, какой коллапс случился потом, этот сумасшедший скачок цен, и я очень радовался, что удалось купить квартиру вовремя и выгодно. Потом уже втроем мы печально наблюдали, как планомерно снижались ставки. Падали, как осенняя листва - красиво и немного грустно. А через какое-то время поняли, что скоро у нас будет пополнение, и самое время разобраться с финансовой обеспеченностью семьи. Вот это меня и подтолкнуло задуматься о рефинансировании ипотеки. После кропотливого анализа предложений разных банков остановились на Сбербанке. Во-первых, выгодная процентная ставка. Во-вторых, ставка единая на весь срок кредитования. В-третьих, заявку можно подать в любом офисе, а их в городе очень много.

Немногие знают, что ипотека - это необязательно привязка к одному банку. Захотел рефинансировать в другом банке под низкий процент - взял документы и понес. Конечно, нужно понимать, что это - усилия. Это время, силы и еще около 10 тысяч рублей на переоформление документов. Но взамен я получил снижение «переплаты» и ощутимую экономию каждый месяц.

Условий не так много, и они вполне адекватные: нужно исправно и без задержек платить за кредит в течение последнего года, избегать просрочки, еще попасть в сроки - кредит должен быть взят не менее чем полгода назад, а до его окончания должно оставаться не менее трех месяцев. По нам все было отлично. Мы заказали оценку недвижимости, оплатили госпошлину, оформили страхование жизни и недвижимости и перенесли пухлый пакет документов из банка, в котором изначально брали ипотеку, в Сбербанк. Кстати, сейчас можно подать заявку еще и из офиса партнера или через интернет.

Если конкретно, то после рефинансирования ставка снизилась с 12,55 до 10,9%. Ежемесячный платеж упал на 2,5 тысячи. Если брать кредит в целом, то я сэкономил около 300 тысяч рублей.

Мы смеемся, что кто-то экономит на акциях в магазине, а мы сэкономили на ипотеке. Это звучит где-то удивительно и неправдоподобно, но реально работает, убедились сами!