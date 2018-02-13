Недвижимость

Профессионал? Подтверди!

На днях в Санкт-Петербурге прошла очередная аттестация специалистов по недвижимости. В России этот процесс пока является добровольным, однако крупные агентства, которые заботятся о своей репутации и о качестве знаний сотрудников, регулярно подтверждают их знания и профессионализм, тем более что есть предпосылки к тому, что совсем скоро это может стать обязательным подтверждением квалификации в риэлторской профессии, без которого деятельность не сможет осуществляться.

Накануне в Петербурге специалисты «Авентин-Псков» в очередной раз прошли экзамен на подтверждение своей квалификации. Данные об аттестованных специалистах, номера и сроки действия их текущих аттестатов уже можно увидеть на сайте РГР в разделе «Единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости».

Риэлторы подтверждают свой профессионализм и знания аттестатом, а агентства недвижимости сертифицируются. «Авентин-Псков» имеет сертификат, который подтверждает, что брокерские услуги на рынке недвижимости компания оказывает в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР.

Прохождение аттестации позволяет не только получить подтверждение своей квалификации. В процессе экзаменов риэлторы получают и самую актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве и сфере в целом. Это дает реальную возможность на практике быть максимально подготовленными, а также оказывать услуги клиентам на максимально профессиональном уровне.

Доверяя решение своего жилищного вопроса, выбирайте действительных экспертов. В Пскове это «Авентин-Псков. Центр недвижимости».

http://aventin-pskov.ru/

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