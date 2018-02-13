Недвижимость

Глава Минстроя рассказал об улучшении жилищных условий россиян

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал реалистичными планы по улучшению жилищных условий, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному Собранию.

Так, повышение доступности ипотеки за счет снижения процентной ставки до 7%, по его словам, выполнимо.

В ближайшие шесть лет государство намерено удвоить также расходы на развитие городов и других населенных пунктов, обновление которых, по словам президента, должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве.

«Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ», - заявил Мень «Известиям».

Комментируя слова главы государства об увеличении объема жилищного строительства в полтора раза глава Минстроя отметил, что власти продолжат также оказывать финансовую поддержку застройщикам в части социальной и инженерной инфраструктуры при строительстве крупных жилых микрорайонов.

В четверг, 1 марта, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что количество семей, улучшивших свои жилищные условия, должно увеличится с 3 до 5 млн в год.