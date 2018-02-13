Недвижимость

«Авентин-Псков» представляет подборку самых выгодных предложений недели

«Авентин-Псков» представляет подборку самых выгодных предложений недели для желающих приобрести квартиру.

Скидку в 230 000 рублей предоставляют на четырехкомнатную квартиру с шикарной планировкой. В квартире большой и просторный коридор, большая кухня, 2 застекленных балкона. Хорошее состояние. Прямая продажа. Любая форма расчёта. Нотариальная сделка.

Старая цена - 3 900 000 рублей, новая цена - 3 670 000 рублей. Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6308/

Еще одно предложение - двухкомнатная квартира на Завеличье, 54 квадратных метра. Стеклопакеты, счетчики. Прямой вариант. Кухня 10м. Комнаты 19 м и 12 м. В нормальном состоянии. Мебель и отдельное кладовое помещение в подарок!

Цена: 1 650 000 рублей. Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6328/

Третий объект - теплая и уютная студия в кирпично-монолитном доме по адресу: ул.Техническая 14. В квартире современный ремонт и дорогостоящая техника. Дизайн оформлен с любовью и разумной оригинальностью. Понравится как семейной паре, так и холостяку. В пешеходной доступности необходимые продуктовые и специализированные магазины. Также рядом расположены отделения Почты и Сбербанка. В пяти минутах ходьбы детский садик и школа. Возле дома стоит автомат «Артезианская вода». Продается в связи переездом хозяев в другой город. Возможна оплата средствами материнского капитала.

Цена 1 250 000 рублей. Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6332/

Отличная квартира со свежим ремонтом продается в новом кирпичном доме (сдача 2017 год) на ближнем Запсковье, по адресу ул. Индустриальная д. 6а. Площадь 52 м. В квартире сделано абсолютно все, можно заезжать и жить. Качественный ремонт при помощи дорогостоящих материалов выполнен квалифицированными отделочниками.

Потолки натяжные, люстры остаются, стены - моющиеся флизелиновые обои, пол в прихожей и комнатах ламинат, на кухне линолеум. Плитка в ванной и в туалете, ванна акриловая.



Остается кухня и встроенный шкаф. Поставлены дорогостоящие межкомнатные двери. Вся отделка выполнена в пастельной гамме, приятной глазу. Входная дверь заменена на более качественную, прочную, с хорошей шумоизоляцией.



Два балкона: из кухни утеплен, зашит вагонкой и остеклен стеклопакетами, из большой комнаты остеклен панорамно стеклопакетами, в пол, до пояса затонирован отражающим покрытием (из квартиры видно, с улицы не видно).



Дом кирпичный, стены толстые, квартира очень теплая. Рядом остановка, магазин, школа, детский сад. Один взрослый собственник. Документы готовы. Под любую форму расчета.

Цена: 2 330 000 рублей. Подробнее: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/apartments/6335/

«Авентин-Псков» - ваш личный эксперт по недвижимости.

г.Псков, Рижский пр-т, 52 +7 (8112) 29-84-84

г.Псков, Октябрьский пр-т, 38, +7 (8112) 29-02-84