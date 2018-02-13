Недвижимость

Три аварийных дома Пскова пойдут под расселение в марте

В марте в Пскове планируются к расселению три аварийных дома - дом №5 по улице Вокзальной, №8 в Трудовом переулке и №63-б на улице Солнечной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по распределению жилой площади администрации муниципалитета, в указанных домах проживает 9 семей (25 человек), а расселяемая площадь составит 264,2 кв.м.

Жилье предоставляется за счет незаселенного муниципального жилищного фонда по адресам: на улице Труда, 60 в Пскове; улице Венской, 3 и Пражской 8/12 в деревне Борисовичи Псковского района. Всего будет предоставлено 437,6 кв.м общей площади жилья.

В рамках подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденной Постановлением администрации города Пскова от 17.12.2015 № 2703, в 2018 году предусмотрено расселение 10 аварийных домов: ул. Вокзальная, 5 и 7, ул. Родниковая, 13, ул. Солнечная, 63-б, Трудовой переулок, 8 и 15/9, Черский переулок, 4, 6, 7 и 10.

Напомним, в Пскове в 2017 году ключи от новых квартир получила 91 семья, переселенная в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Всего в 2017 году расселено 18 домов, из которых 1 будет отреставрирован (№ 4 по ул. Труда), т.к. является объектом культурного наследия регионального значения. Остальные 17 домов подлежат сносу. В новые квартиры, которые предоставлены псковичам в новостройках на улицах Венской, Пражской, Юности и Труда въехали 233 человек.