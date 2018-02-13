Недвижимость

Новостройки Петербурга становятся для псковичей все ближе

На днях в Пскове состоялась встреча псковичей, планирующих покупку недвижимости в Санкт-Петербурге, с представителями одной из ведущих компаний-застройщиков Северо-Запада - группой компаний «ЦДС».

Подобные встречи – реальная возможность познакомиться с застройщиком, напрямую, в деталях узнать о каждом из возводимых жилых комплексов и присмотреть для себя интересные варианты. Сотрудники «ЦДС» рассказали о возможности купить в Петербурге квартиру с отделкой со скидкой до 31%, а также представили целый перечень предложений по квартирам стоимостью около 1,7 млн. рублей.

Многие псковичи работают в Северной столице, у кого-то там учатся или планируют учиться дети. Но зачастую собственное жилье в Питере кажется далекой перспективой в силу цены и отдаленности от родного города - ведь куда проще выбрать квартиру в своем городе, чем проводить просмотры за 280 км. Кроме того, многих пугает вероятность столкнуться с мошенничеством при оформлении, ведь в Санкт-Петербурге сейчас работают более 500 застройщиков, а значит риск ввязаться в недострой гораздо выше, чем в провинции.

В этих непростых вопросах есть простое решение – «Центр недвижимости. Авентин - Псков». У «Авентина» заключены прямые договоры с крупными петербургскими застройщиками, в частности и с «ЦДС».Что это дает вам?

Возможность приобретения жилья по цене застройщика;

Региональные скидки;

Всегда самые актуальные, «горячие» акции и бонусы от застройщиков;

Большой выбор объектов недвижимости;

Более чем доступные цены – в Петербурге можно купить квартиру по цене псковской!

В Пскове, в уютном офисе вы сможете выбрать несколько вариантов, и тут же для вас организуют показ выбранных объектов в Петербурге;

Возможность подать документы на ипотеку, находясь в Пскове;

Возможность оформить покупку прямо в Пскове;

Полное сопровождение сделки, включая помощь в выборе объекта, юридическое сопровождение и консультации любых уровней сложности.

Если вы не успели посетить встречу с петербургским застройщиком, просто приходите в удобное для вас время в офис «Авентин – Псков», где вам подробно расскажут об истории каждого застройщика и помогут выбрать вариант, который нужен именно вам.

Так, находясь в Пскове, вы имеете возможность безопасно и быстро приобрести недвижимость в городе на Неве и, что немаловажно, по вменяемым ценам.

Удобно? Очень! Звоните уже сейчас!

«Авентин-Псков» - ваш личный эксперт по недвижимости.

г. Псков, Рижский пр., 52 +7 (8112) 29-84-84

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