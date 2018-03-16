Недвижимость

Сургутнефтегазбанк снизил ипотечные ставки до 8,9%

В Сургутнефтегазбанке снижены процентные ставки по ипотечному кредитованию. Ипотека в СНГБ начинается от 8,9% годовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Мечтаете о собственном жилье? Позвольте вашей мечте скорей осуществиться!

Рекордное снижение процентов по ипотеке в Сургутнефтегазбанке распространяется на приобретение как первичного, так и вторичного жилья. Размер первого взноса при покупке жилья на вторичном рынке составит от 10%, а квартиры в новостройке у застройщика, который является партнером банка, можно купить без первоначального взноса.

Процентная ставка по ипотеке зависит от первоначального взноса и начинается от 8,9%*, в зависимости от наличия государственной регистрации ипотеки, страхования и зарплатного счета в СНГБ.

Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sngb.ru/products/mortgage и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Подать заявку на кредит можно онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

* Размер процентной ставки может увеличиться

- при неоформлении/непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)» (за исключением Московского и Санкт-Петербургского филиалов);

- при первоначальном взносе до 20% (включительно), а также неоформлении/непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/или «Потеря дохода (работы)». Условие действительно для клиентов Московского и Санкт-Петербургского филиалов.

8-800-775-88-04, www.sngb.ru

АО БАНК «СНГБ». Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.

Операционный офис №1 Санкт-Петербургского филиала (г. Псков)

г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 2

телефон: (8112) 290-888.