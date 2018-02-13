Недвижимость

Ипотека. Личный опыт: Военная ипотека, или Как государство гасит твой кредит

Псковская Лента Новостей совместно с ПАО Сбербанк продолжает проект «Ипотека. Личный опыт». Это истории тех людей, которые взяли жилищный кредит. Счастливые обладатели собственного жилья делятся опытом оформления ипотеки, преимуществами электронной регистрации и другой информацией, которая может пригодиться тем, кто пока лишь мечтает о своей квартире или доме.

Сергей Дмитриев, электрик-оператор полигона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

На службу я пришел в 2011 году. Через три года после того, как устроился на работу, подал рапорт о включении в реестр для получения военного сертификата. И в прошлом году я стал, наконец, его счастливым обладателем.

Плюс в том, что жилье можно купить в любом регионе, вне зависимости от места проживания. Но я долго не размышлял - мне нравится Псков. Квартиру быстро нашел через агента, выбрал вторичное жилье. С ним проблем меньше - первичка ведь должна быть обязательно аккредитована банком, а тут ограничений нет, к тому же, в квартире ремонт, центр города, все рядом.

Сумма сертификата рассчитывается в зависимости от срока службы. Вот я работаю 7 лет, сертификат вышел порядка 900 тысяч.

Обошел много банков, из них выбрал Сбербанк. Там все сложилось - и сумму одобрили наибольшую, и ставка оказалась достаточно низкая. Приветливая девушка мне быстро рассчитала кредит: миллион на 5 лет, а ставка по программе «Военная ипотека» фиксированная - 9,5% годовых. Срок кредита высчитывают, исходя из возраста. Мне сейчас 40, а военную ипотеку выдают до 45 лет. Так 5 лет и получается.

Забавно, но я, в отличие от многих ипотечников, не плачу ежемесячный платеж. Оказалось, многие почему-то думают, что суть военного сертификата в том, что вот дали тебе, грубо говоря, деньги на первый взнос, а все остальное выплачиваешь сам. А на самом деле, пока ты служишь, государство само гасит твой кредит. Фактически - бесплатное жилье. Есть одно «но» – если ты уволишься или тебя уволят, то остаток суммы придется доплачивать самостоятельно.

Конечно, военный сертификат - это большое подспорье. Вопрос жилья - всегда острый, сложный. Тяжело найти такие деньги разом. А военная ипотека - это выход. Хорошо, что ее можно гасить досрочно - знаю, что были случаи, когда остаток закрывали материнским капиталом.