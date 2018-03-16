Недвижимость

ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила дачникам, какие хозяйственные постройки на приусадебных участках не облагаются налогом на имущество физлиц.

Как пишет «Российская газета», несмотря на то, что ответ на этот вопрос четко прописан в статье 406 Налогового кодекса, а еще весной прошлого года Минфин выпустил по этому поводу обстоятельное письмо, россияне по-прежнему нередко обращаются в налоговые органы, не понимая, за какую теплицу платить, а какую фискальное бремя миновало.

В преддверии дачного сезона, пока наши сограждане не настроили на своих участках лишнего, ФНС еще раз напомнила о том, за какие хозстроения нужно платить налог, а за какие нет. Речь идет о сооружениях, возведенных на участках для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Дома, жилые строения и гаражи не являются хозпостройками. К ним относятся сараи, теплицы, уличные туалеты, беседки.

«Если площадь такой постройки не более 50 квадратных метров, то налог с нее не взимается, при условии, что ее собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей налоговой льготы. При этом льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах страны), не используемой в предпринимательской деятельности».

Муниципалитеты вправе расширить условия применения льготы. Например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на сооружения площадью более 50 метров.

Кстати, с этого года упрощен порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, сам запрашивает необходимые сведения у уполномоченных органов, а затем информирует налогоплательщика о результатах.

«Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, в том числе площадью более 50 квадратных метров, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты», - добавляют в ФНС. Эти сведения налоговые органы получают, например, из Росреестра и от нотариусов при оформлении прав на наследство.

Постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы, некапитальные строения, временные сезонные сооружения и т.п.), не являются объектом налогообложения, уточняют в ФНС.

Все остальные хозпостройки площадью свыше 50 квадратных метров облагаются налогом в размере 0,1 процента от налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.