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Госземнадзор псковского Росреестра выявил 22 нарушения земельного законодательства за неделю

За прошедшую неделю специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 30 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 22 нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, 10 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 18 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 45000 рублей. Устранено 9 нарушений.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.