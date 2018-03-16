Недвижимость

Псковичам советуют доверять квартирный вопрос только квалифицированным специалистам

Недавно в Санкт-Петербурге прошла очередная аттестация специалистов по недвижимости. В России этот процесс пока является добровольным. Однако, крупные агентства, которые заботятся о своей репутации, о качестве знаний сотрудников, считают аттестацию необходимой и регулярно подтверждают знания и профессионализм. В Пскове это центр недвижимости «Авентин». Данные об аттестованных специалистах, номера и сроки действия их текущих аттестатов можно увидеть на сайте РГР – в разделе «Единый реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости».

Сотрудники «Авентин-Псков» без труда подтвердили свою квалификацию. Прохождение аттестации позволяет не только получить подтверждение своих знаний. В процессе экзаменов риэлторы получают самую актуальную информацию о последних изменениях в законодательстве и сферы в целом. Это дает реальную возможность на практике быть максимально подготовленными и суметь оказать клиентам максимально профессиональную услугу.

Риэлторы подтверждают свой профессионализм и знания аттестатом, а агентства недвижимости сертифицируются. «Авентин-Псков» имеет сертификат, который подтверждает, что брокерские услуги на рынке недвижимости компания оказывает в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР. При том, что сертификация агентств недвижимости также является добровольной, и ее проходят только уверенные в качестве оказываемых услуг компании. Среди которых ваш эксперт по недвижимости – «Авентин».

Доверяя решение своего жилищного вопроса, выбирайте действительных экспертов! В Пскове это – «Авентин-Псков. Центр недвижимости»!

http://aventin-pskov.ru/

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