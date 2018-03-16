Недвижимость

В конце года в Пскове появится еще один дом комфорт-класса

«Комфорт-класс» - это определение полностью характеризует новый проект: жилой дом, возводимый в центральной части города на берегу реки Великой по адресу: Петровская 4Б. Этот тихий, уютный район обладает не только богатой историей и развитой инфраструктурой, но и порадует своих обитателей отличным расположением.

Благодаря новому инновационному подходу в области проектирования, каждая квартира обладает функциональной планировкой в рамках технологии «умные метры». Белая предчистовая отделка квартир идеальна для создания персонального дизайн-проекта жилого пространства. В каждой квартире будет установлен персональный газовый котел, а двойной металлопластиковый стеклопакет сохранят тепло и уют. Приятным бонусом будет лоджия с панорамным остеклением. В подвале дома запроектированы помещения общественного назначения и кладовые для владельцев квартир. На первом этаже предусмотрены помещения как жилого, так и офисного назначения. Что самое интересное, в этом пятиэтажном доме имеется лифт, а закрытая территория будет оснащена парковками и шлагбаумами.

Инфраструктура данного района способна предложить все необходимое для комфортной жизни. Рядом расположены супермаркеты и аптеки, в которых вы всегда сможете приобрести все необходимое. Вечерние прогулки по набережной с видом на псковский Кром, и обилие ресторанов и кафе для уютных вечеров. Для ваших детей в пешей доступности расположен детский сад «Ласточка» и школа №4.

При этом, цена квадратного метра в этом комфортном доме начинается от 51 тыс. рублей!* Однокомнатная квартира в этом доме обойдется от 2 215 400 рублей, двухкомнатная - от 4 298 800 рублей, трехкомнатная - от 6 151 200 р. Планировки можно посмотреть здесь>>>

Планируется, что жильцы дома смогут отпраздновать новоселье уже в конце 2018 года.

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Проектную декларацию можно посмотреть здесь>>>