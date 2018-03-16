Недвижимость

Интернет-сервис Росреестра поможет бесплатно известить совладельцев о продаже своей доли в общей собственности

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что Гражданским кодексом РФ предусматривается обязанность извещения всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли, в связи с чем продавец должен направить всем остальным совладельцам в письменной форме извещение о таком намерении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства электронный сервис Росреестра «извещение о продаже доли в праве» предусматривает возможность известить участников долевой собственности на объект недвижимости (за исключением жилых помещений) посредством размещения соответствующего объявления на сайте Росреестра в случае, когда число таких участников превышает 20.

Публикация извещения осуществляется собственником из «личного кабинета» сайта Росреестра путем заполнения специальной формы. За публикацию объявления плата не взимается.

Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у которых активирован «личный кабинет», в течение трех дней с даты размещения извещения о продаже одним из собственников своей доли будет направлено уведомление о публикации такого извещения.

В региональном ведомстве добавили, что в дальнейшем сделка по продаже доли в праве собственности на объект недвижимости подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку нотариус самостоятельно проверит данную информацию в специальном разделе сайта Росреестра, в котором опубликованное извещение доступно для просмотра в течение трех месяцев.