Недвижимость

Узнайте бесплатно, сколько стоит ваша квартира

Любая операция с вторичной недвижимостью начинается с оценки рыночной стоимости жилья. Грамотная оценка – решающая часть успешной и быстрой сделки. Здесь необходимо учитывать множество факторов для определения верной цифры. Если действовать «на глазок» и переоценить недвижимость, ваша квартира может годами «висеть» в продаже, но не найти своего покупателя. Или же, занизив стоимость имеющихся квадратных метров, можно потерять не одну сотню рублей и не получить желаемых средств на приобретение нового жилья.

«Авентин-Псков» делает ощутимый подарок вашему бюджету, времени и нервам – бесплатная оценка объекта недвижимости. Это может быть что угодно – комната, квартира, дом. Все, что нужно – оставить заявку о своем желании узнать стоимость своей квартиры на сайте http://aventin-pskov.ru/services/real-estate-services/new.

Абсолютно бесплатно аттестованные специалисты сертифицированного агентства недвижимости «Авентин - Псков» не только проконсультируют по возможной стоимости вашей недвижимости, но и подберут для вас варианты, которые можно приобрести на средства от продажи имеющейся квартиры или дома.

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«Авентин – Псков» - ваш личный эксперт по любой недвижимости.

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г.Псков, Октябрьский пр-т, 38, +7 (8112) 29-02-84.