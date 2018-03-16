Недвижимость

Обманутые дольщики смогут узнать о сроках строительства на сайте Минстроя

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о нормах по уточнению срока восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, передает ТАСС.

«Подписанным распоряжением форма (дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков) дополняется информацией о сроке восстановления прав граждан. Информация об этих сроках будет размещаться на официальном сайте Минстроя России», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что в случае изменения сроков руководители субъектов Федерации должны будут направлять обоснования в Минстрой. «Благодаря принятому решению пострадавшие граждане будут знать, когда именно будут восстановлены их права», - добавили в правительстве.