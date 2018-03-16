Недвижимость

Комиссии при Росреестре рассмотрели более двух тысяч заявлений о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости

За прошедший месяц комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) рассмотрели 2 233 заявлений в отношении 4 308 объектов, расположенных на территории России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области.

В ходе рассмотрения заявлений комиссиями при территориальных органах Росреестра было принято 55,4% решений в пользу граждан. В Псковской области этот показатель гораздо выше и составляет в настоящий момент 92,5%.

В региональном ведомстве также напомнили, что Росреестр не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но обеспечивает работу комиссий, которые рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Правообладатели могут обратиться в такие комиссии, если у них есть сомнения в правильности кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости или потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». Росреестр участвовал в разработке проекта закона и последовательно выступал за принятие его положений. Согласно новому закону государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах Российский Федерации по новым правилам с 2020 года. При этом регионы по своему усмотрению могут начать проведение государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года. Решение о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки по новым правилам принято в 36 субъектах России.

Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм кадастровой оценки направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости.