Недвижимость

Псковичам предлагают бесплатно узнать цену своей недвижимости

Когда мы начинаем задумываться о смене квартиры, возникает сразу несколько вопросов: а сколько стоит моя квартира? Что я могу купить на эти деньги? Придется ли для покупки новой квартиры брать кредит или же можно обойтись суммой, вырученной от продажи имеющегося жилья? Бесплатно получить ответы на эти вопросы можно в «Авентин-Псков».

Любая операция с вторичной недвижимостью начинается с оценки рыночной стоимости жилья. Грамотная оценка – решающая часть успешной и быстрой сделки. Необходимо учитывать множество факторов для определения верной цифры. В противном случае, если действовать «на глазок» и переоценить свою недвижимость, Ваша квартира может годами «висеть» на продаже, но не найти своего покупателя. Или же, занизив стоимость имеющихся квадратных метров, можно потерять ни одну сотню рублей и не получить желаемых средств на приобретение нового жилья.

Вот общий список параметров, которые влияют на определение стоимости квартиры:

1.​ Местоположение дома

местоположение микрорайона

преобладающая застройка микрокрайона

транспортная доступность

обеспеченность общественным транспортом

объекты социальной инфраструктуры (поликлиники, детские сады и школы и др)

2.​ Состояние дома, где находится квартира

тип здания и год постройк

материал наружных стен и перекрытий

техническое состояние здания

количество этажей в доме, состояние подъезда

3.​ Характеристики квартиры

этаж

площадь общая/жилая

количество комнат и их площадь

санузел

высота потолков

лоджия/балкон, вид из окон

состояние квартиры, видимые дефекты, данные о перепланировке

4.​ Конкурентное поле: сколько подобных вариантов сейчас находятся в продаже

5.​ Состояние документов на недвижимость

Это лишь усеченный перечень факторов, которые необходимо учитывать, решив продать свою квартиру. Очевидно, риск ошибиться здесь очень велик и стоимость ошибки очень велика.

Как правило, в агентствах недвижимости эта услуга платная. Но «Авентин-Псков» делает ощутимый подарок бюджету, времени и нервам – бесплатная консультация по оценке объекта недвижимости! Это может быть что угодно – комната, квартира, дом и пр. Все что нужно – оставить заявку о своем желании получить оценку объекта недвижимости по телефону или на сайте!

Бесплатно аттестованные специалисты сертифицированного агентства недвижимости «Авентин - Псков» не только проконсультируют по возможной стоимости вашей недвижимости, но и подберут для Вас варианты, которые можно приобрести на средства, от продажи имеющейся квартиры или дома.

«Авентин - Псков» - Ваш личный эксперт по любой недвижимости.

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