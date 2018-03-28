Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Renault: широкий спектр акций в марте
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Сколько стоит квартира? Узнайте бесплатно!
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Весенние скидки на шубы
Мама, купи тушенку!
Бизнес молодых лонгрид
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Circle K приходит на смену Statoil
Информационные стенды таблички, вывески
Кому в Ужуписе жить хорошо
На страже интересов округа №15
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
ещё Недвижимость 28.03.2018 11:104 Псковичи могут бесплатно узнать, сколько стоит их квартира 28.03.2018 19:150 Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр 28.03.2018 11:104 Псковичи могут бесплатно узнать, сколько стоит их квартира 27.03.2018 13:225 Псковичам предлагают бесплатно узнать цену своей недвижимости 27.03.2018 11:582 Комиссии при Росреестре рассмотрели более двух тысяч заявлений о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости 27.03.2018 09:050 Обманутые дольщики смогут узнать о сроках строительства на сайте Минстроя
 
 
 
 
 
Самое популярное 26.03.2018 18:0054 «Дневной дозор»: Трагедия в Кемерово: что с ТЦ в Пскове? 26.03.2018 12:0038 Птицефабрика «Псковская» продается по рекордно низкой цене 26.03.2018 12:1319 Скончался бывший главврач псковской поликлиники №3 Александр Антипьев 25.03.2018 13:4421 Интерактив: Зачем!? 27.03.2018 14:4630 Сотрудники Псковской ГРЭС семьями покидают Дедовичи
 
 
 
Недвижимость

Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр

28.03.2018 19:15|ПсковКомментариев: 0

Общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить на официальном сайте Росреестра www. rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Запрос также можно представить лично в офис МФЦ «Мои документы», направить почтовым отправлением в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

К общедоступным сведениям в том числе относится:

  • выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

  • выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости

  • выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

  • выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов

  • выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально- экономического развития, зоне территориального развития в РФ, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории

  • выписка о границе между субъектами РФ, границе муниципального образования и границе населенного пункта

  • кадастровый план территории

В выписке из ЕГРН об объекте недвижимости содержится описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, ограничение прав и обременения такого объекта, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости, сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на него либо о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя , сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд, а также иные сведения, предусмотренные законом и определяемые Минэкономразвития России.

Сведения о переходе прав на объект недвижимости содержат информацию о каждом правообладателе объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому, а также о виде права, зарегистрированного за каждым правообладателем, дате, номере и основании государственной регистрации права или его прекращении.

Теги: #Росреестр #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
В России стартовала досрочная сдача ЕГЭ. Каково ваше отношение к Единому государственному экзамену?
В опросе приняло участие 730 человек
Лента новостей
Последние новости
28.03.2018, 20:370 Работу по установке детских площадок нужно оплачивать только после того, как ее качество проверит КСП Пскова - Олег Брячак 28.03.2018, 20:222 Почти 130 команд из России и Эстонии приняли участие в региональном турнире «Робо-2018» 28.03.2018, 20:080 Как избежать пожара, рассказали жителям дновского поселка Дачное 28.03.2018, 19:585 Александр Котов призвал депутатов фракции «Единой России» принять активное участие в предстоящей избирательной кампании
28.03.2018, 19:531 Великолукская епархия вместе со всей страной скорбит о невинно погибших в Кемерове — отец Сергий 28.03.2018, 19:4319 Уборка Пскова должна производиться муниципальными предприятиями и быть под контролем - Олег Брячак 28.03.2018, 19:380 Вечер памяти, посвященный хореографам Сокольским, прошел в Великих Луках 28.03.2018, 19:2620 Украинский пранкер Вольнов, сообщивший о сотнях погибших на пожаре в Кемерове, объявлен в международный розыск
28.03.2018, 19:150 Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр 28.03.2018, 19:081 «Газель» и ЗАЗ «Шанс» столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове 28.03.2018, 19:000 Псковичам напоминают о возможности получить справку об отсутствии судимости в электронном виде 28.03.2018, 18:4911 Сотни великолучан пришли на набережную Ловати почтить память погибших в Кемерове
28.03.2018, 18:459 Коммунисты внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ 28.03.2018, 18:344 Правильные действия при пожаре минимизируют его последствия, напоминает МЧС жителям Псковской области 28.03.2018, 18:260 Информационный день для НКО устраивает псковский Центр устойчивого развития 5 апреля 28.03.2018, 18:190 Пути развития инфраструктуры связи в Псковской области обсуждались на встрече Михаила Ведерникова и министра связи РФ Николая Никифорова
28.03.2018, 18:073 Сложную ситуацию на рынке молочной продукции обсудили депутаты Псковского областного Собрания 28.03.2018, 18:010 До минус 13 градусов похолодает ночью в Псковской области 28.03.2018, 17:5210 Депутаты Псковской городской Думы помогли с выделением отдельной квартиры ребенку-инвалиду 28.03.2018, 17:4212 Глава Пскова: Народный парк должен стать многофункциональной зоной отдыха для псковичей
28.03.2018, 17:275 Жанна Малышева удостоена благодарности Минкульта за заслуги в культурном развитии Псковской области  28.03.2018, 17:060 29 марта в Пскове пройдет финал конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» 28.03.2018, 16:500 Псковские депутаты поддержали инициативу о наделении младших госинспекторов полномочиями рассматривать административные дела 28.03.2018, 16:4735 Рига окажет помощь семьям, потерявшим близких в страшной трагедии в Кемерове
28.03.2018, 16:417 Псковским депутатам предложили поддержать законопроект, устраняющий несправедливость в распределении льгот по уплате взносов за капремонт 28.03.2018, 16:400 Молодые профактивисты Псковской области встретятся на площадке «Профинтеллект» в «Пушкиногорье» 28.03.2018, 16:345 Юрий Сорокин призвал областной спорткомитет поддержать настольный теннис 28.03.2018, 16:2916 Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове
28.03.2018, 16:222 Участки лесного фонда для заготовки древесины будут предоставляться по результатам торгов, а не аукционов 28.03.2018, 16:192 Минкультуры сделало для Псковской области исключение по участию в программе детского туризма «Моя Россия» 28.03.2018, 16:1318 Путин поручил правительству проверить законодательство, регулирующее работу ТРЦ 28.03.2018, 16:090 Два федеральных законопроекта по просьбе псковских «эсеров» рассмотрели депутаты из «бюджетного» комитета
28.03.2018, 15:570 В Пскове приостановлена подача газа двум абонентам с общей задолженностью более 12 тысяч рублей 28.03.2018, 15:520 «Дом Советов» с Виктором Остренко. ВИДЕО 28.03.2018, 15:491 В Пскове на учете состоят 110 подростков 28.03.2018, 15:446 Замминистра культуры РФ: Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма России
28.03.2018, 15:3710 Доходы Псковской области увеличатся более чем на 2 млрд рублей 28.03.2018, 15:201 Псковское областное Собрание и администрация региона сохранили прежний вектор конструктивного взаимодействия - Виктор Остренко 28.03.2018, 15:1410 Умер актер Олег Анофриев 28.03.2018, 15:0915 Подготовку к Ганзе-2019, 800-летие Александра Невского и развитие туризма обсудили Михаил Ведерников и замглавы Минкульта Алла Манилова
28.03.2018, 15:010 Совет муниципальных образований Псковской области утвердил план работы на год 28.03.2018, 14:525 Руководитель пыталовского учебного учреждения, который сам себя премировал в течение трех лет, возместил ущерб бюджету 28.03.2018, 14:467 Увеличить финансирование учебных расходов в псковских школах призвал Владимир Яников 28.03.2018, 14:411 Открытое первенство города Великие Луки по велоспорту на шоссе состоится 27-28 апреля
28.03.2018, 14:326 В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске 28.03.2018, 14:276 Виктор Остренко: Действующие главы районов, где в сентябре пройдут выборы, должны решить, готовы ли они продолжать свою деятельность 28.03.2018, 14:222 В Острове мужчина похитил из магазина спиртное, но пьяным попался сотрудникам Росгвардии 28.03.2018, 14:201 Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области станет автономным
28.03.2018, 14:160 К 10 апреля будет известно решение Минсельхоза о возмещении убытков из-за дождливого лета псковским сельхозпредприятиям 28.03.2018, 14:103 Школьники Псковской области приняли участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 28.03.2018, 13:5918 Серьезные политические деятели заранее готовили свои портфели к старту выборов губернатора Псковской области - Виктор Остренко 28.03.2018, 13:5011 Сеть H&M оказалась на грани краха
28.03.2018, 13:411 «Ростелеком» на Северо-Западе презентовал новое коробочное решение «Умный дом» 28.03.2018, 13:370 Островичи несут цветы и игрушки к импровизированному народному мемориалу в память о погибших в Кемерово 28.03.2018, 13:281 Совфед одобрил закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников 28.03.2018, 13:250 Матч «Псков-747» - «Казанка» 7 апреля начнется в 14.00
28.03.2018, 13:2517 Источник: Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог 28.03.2018, 13:2322 Виктор Остренко: Трагедия в Кемерове - не повод для наращивания политического капитала 28.03.2018, 13:2018 Депутаты предлагают ставить во всех квартирах датчики по утечке газа 28.03.2018, 13:203 Песков: Цифры по пропавшим без вести в Кемерове еще не могут считаться окончательными
28.03.2018, 13:090 Псковский филиал РСХБ проводит акцию для социально ориентированных НКО 28.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Виктором Остренко 28.03.2018, 12:5543 Николай Королев проверил ТК «ПИК60» и ТРК «Акваполис» на предмет соблюдения противопожарных норм. ВИДЕО 28.03.2018, 12:499 За год Счетная палата Псковской области выявила нарушения на 770 млн рублей
28.03.2018, 12:412 Восстановить вертикаль ветеринарной власти в России собирается Минсельхоз 28.03.2018, 12:343 Экологический час «Сохраним первоцветы» состоится в Бежаницах 28.03.2018, 12:261 Доработанный закон «эсеров» о региональном маткапитале не поддержали депутаты из «социального» комитета Псковского областного Собрания 28.03.2018, 12:230 Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками
28.03.2018, 12:192 Безработный пскович украл фары, запасное колесо и переднюю подвеску с «семерки» 28.03.2018, 12:171 Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах авиадебоширам 28.03.2018, 12:130 В Пскове и Локнянском районе задержаны водители, повторно севшие за руль пьяными  28.03.2018, 12:077 Чего не хватает для открытия врачебно-физкультурного диспансера в Пскове, рассказал Игорь Потапов
28.03.2018, 12:014 Очаг пожара в «Зимней вишне» находился в детской батутной яме - свидетель 28.03.2018, 11:590 Четыре человека погибли на дорогах Великих Лук в 2017 году 28.03.2018, 11:5437 Губернатор Кузбасса Тулеев уволил сотрудников своей администрации после пожара в Кемерове 28.03.2018, 11:500 Кабмин предлагает увеличить штрафы за нарушения при исполнении госооборнзаказа
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru