Недвижимость

Как получить сведения о недвижимости, напоминает псковский Росреестр

Общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить на официальном сайте Росреестра www. rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе регионального ведомства.

Запрос также можно представить лично в офис МФЦ «Мои документы», направить почтовым отправлением в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».

К общедоступным сведениям в том числе относится:

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости

выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости

выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов

выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально- экономического развития, зоне территориального развития в РФ, игорной зоне, лесничестве, лесопарке, особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьем угодье, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории

выписка о границе между субъектами РФ, границе муниципального образования и границе населенного пункта

кадастровый план территории

В выписке из ЕГРН об объекте недвижимости содержится описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, ограничение прав и обременения такого объекта, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости, сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на него либо о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя , сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд, а также иные сведения, предусмотренные законом и определяемые Минэкономразвития России.

Сведения о переходе прав на объект недвижимости содержат информацию о каждом правообладателе объекта недвижимости в очередности согласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому, а также о виде права, зарегистрированного за каждым правообладателем, дате, номере и основании государственной регистрации права или его прекращении.