Недвижимость

Псковичи могут бесплатно узнать, сколько стоит их квартира

Любая операция с вторичной недвижимостью начинается с оценки рыночной стоимости жилья. Грамотная оценка – решающая часть успешной и быстрой сделки. Здесь необходимо учитывать множество факторов для определения верной цифры. Если действовать «на глазок» и переоценить недвижимость, квартира может годами «висеть» в продаже, но не найти своего покупателя. Или же, занизив стоимость имеющихся квадратных метров, можно потерять не одну сотню рублей и не получить желаемых средств на приобретение нового жилья.

«Авентин-Псков» предлагает бесплатную оценку любого объекта недвижимости: комнаты, квартиры, дома и пр.

Все, что нужно, – оставить заявку о своем желании узнать стоимость своей квартиры на сайте aventin-pskov.ru/services/real-estate-services/new.

Абсолютно бесплатно аттестованные специалисты сертифицированного агентства недвижимости «Авентин - Псков» не только проконсультируют по возможной стоимости недвижимости, но и подберут варианты, которые можно приобрести на средства от продажи имеющейся квартиры или дома.

Узнать, сколько стоит ваша квартира можно на сайте: aventin-pskov.ru/services/real-estate-services/new/.

«Авентин - Псков» - ваш личный эксперт по любой недвижимости.

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