Недвижимость

По иску красногородской прокуратуры суд отстоял жилищные права сироты

Прокуратурой Красногородского района по обращению лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведена проверка по вопросу обеспечения его жилым помещением.Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, решением областной жилищной комиссии по выделению денежных средств на приобретение жилых помещений лицам данной категории заявителю в предоставлении жилого помещения за счет областного бюджета было отказано. Это было связано с тем, что заявитель не предоставила сведений об обращении по вопросу обеспечения жилым помещением в возрасте до 23 лет.

Вместе с тем при проведении проверки было установлено, что заявитель не могла реализовать свое право на жилье в связи с принятием органами местного самоуправления незаконных решений и фактически получила данное право только после 13 ноября 2017 года, то есть после наступления ее 23-летия.

На основании вышеизложенного в Псковский городской суд 26 декабря 2017 года направлено исковое заявление об обязании Главного госуправления соцзащиты населения Псковской области включить заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Кроме того, при рассмотрении данного искового заявления прокурором района в суд был заявлен свидетель, который пояснил суду, что заявитель, несмотря на то, что она не обращалась в письменным виде в органы местного самоуправления с просьбой обеспечить ее жилым помещением, обращалась с данной просьбой устно, и уполномоченные должностные лица до исполнения ей 23 лет знали о данной проблеме, но не приняли конкретных действий по реализации ее прав.

Учитывая изложенное, Псковским городским судом принято решение об удовлетворении исковых заявлений прокурора района в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.