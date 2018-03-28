Состоянием дома на Народной, 25 обеспокоена заместитель главы города Пскова Елена Полонская. Эту проблему она неоднократно озвучивала на комитетах городской Думы, а также на мартовской сессии гордумы и намерена продолжать отстаивать права собственников жилых помещений, располагающихся в данном доме.
Как Елена Полонская пояснила в интервью Псковской Ленте Новостей, на 2, 3 и 4 этажах дома на Народной, 25 проживают псковичи, помещения на пятом этаже переданы в безвозмездное пользование Псковскому отделению Союза художников России, а на первом этаже - сдаются в аренду эстонскому и латвийскому консульству и ряду других организаций.
Между тем, общедомовое имущество в дома №25 находится, по словам Елены Полонской, в крайне плачевном состоянии.
«Подвал заболочен, текут инженерные сети, кровлю надо капитально ремонтировать. Также существует проблемы с учетом показаний общедомовых приборов учета, так как к этому дому подключен светофор, стоящий на перекрестке ул. Народной и Коммунальной. И, когда несвоевременно вносятся платежи по общедомовым нуждам всеми собственниками, задолженность по приборам учета растет. Все это бремя ложится на собственников квартир», - пояснила замглавы города.
Кроме того, по ее словам, фасад дома находится в аварийном состоянии: «Визуально он кажется нормальным, но на самом деле серо-коричневая отделка пластами отслаивается от дома». «Дворовая территория у дома совершенно не освещена. Люди ходят во мгле. Жильцам предлагается решить проблему за счет установки фонарей на подъездах, но мы понимаем, что это бремя ляжет на их же плечи, - констатировала Елена Полонская. - Не оборудованы пешеходные дорожки с улицы Народной, и во дворе они тоже развалены».
«На прошлой сессии гордумы я поднимала вопрос о состоянии дома и акцентировала внимание на том, что мы можем сколько угодно сдавать помещения в аренду, но муниципалитету как собственнику тоже надо принимать участие в содержании общедомового имущества. А то высосем из арендуемых муниципальных помещений все, что можно, а потом, когда они станут аварийными, захотим от них избавиться, и люди, которые в этом доме живут, останутся у разбитого корыта! Если муниципалитет сдает помещения в аренду и получает с этого средства, то он должен содержать общедомовое имущество наравне с собственниками жилых помещений и должен участвовать в жизни этого дома», - убеждена замглавы Пскова.
По ее словам, такие дома, как Народная, 25, в которых есть муниципальные помещения, находятся на каждом избирательном округе. «Поэтому я обязательно буду выносить этот вопрос на комитет. Может быть, не в масштабах только дома на Народной, а более широко. Мы как депутаты должны принять очень серьезное решение, в том числе по поводу долгов муниципалитета перед Фондом капремонта и управляющими компаниями. Мы активно должны его гасить. Нужно привести в порядок все эти статьи, точно знать цифры задолженности и разработать графики ее погашения», - заключила Елена Полонская.