Недвижимость

Состоянием дома на Народной, 25 обеспокоена заместитель главы города Пскова Елена Полонская

Состоянием дома на Народной, 25 обеспокоена заместитель главы города Пскова Елена Полонская. Эту проблему она неоднократно озвучивала на комитетах городской Думы, а также на мартовской сессии гордумы и намерена продолжать отстаивать права собственников жилых помещений, располагающихся в данном доме.

Как Елена Полонская пояснила в интервью Псковской Ленте Новостей, на 2, 3 и 4 этажах дома на Народной, 25 проживают псковичи, помещения на пятом этаже переданы в безвозмездное пользование Псковскому отделению Союза художников России, а на первом этаже - сдаются в аренду эстонскому и латвийскому консульству и ряду других организаций.

Между тем, общедомовое имущество в дома №25 находится, по словам Елены Полонской, в крайне плачевном состоянии.

«Подвал заболочен, текут инженерные сети, кровлю надо капитально ремонтировать. Также существует проблемы с учетом показаний общедомовых приборов учета, так как к этому дому подключен светофор, стоящий на перекрестке ул. Народной и Коммунальной. И, когда несвоевременно вносятся платежи по общедомовым нуждам всеми собственниками, задолженность по приборам учета растет. Все это бремя ложится на собственников квартир», - пояснила замглавы города.

Кроме того, по ее словам, фасад дома находится в аварийном состоянии: «Визуально он кажется нормальным, но на самом деле серо-коричневая отделка пластами отслаивается от дома». «Дворовая территория у дома совершенно не освещена. Люди ходят во мгле. Жильцам предлагается решить проблему за счет установки фонарей на подъездах, но мы понимаем, что это бремя ляжет на их же плечи, - констатировала Елена Полонская. - Не оборудованы пешеходные дорожки с улицы Народной, и во дворе они тоже развалены».

«На прошлой сессии гордумы я поднимала вопрос о состоянии дома и акцентировала внимание на том, что мы можем сколько угодно сдавать помещения в аренду, но муниципалитету как собственнику тоже надо принимать участие в содержании общедомового имущества. А то высосем из арендуемых муниципальных помещений все, что можно, а потом, когда они станут аварийными, захотим от них избавиться, и люди, которые в этом доме живут, останутся у разбитого корыта! Если муниципалитет сдает помещения в аренду и получает с этого средства, то он должен содержать общедомовое имущество наравне с собственниками жилых помещений и должен участвовать в жизни этого дома», - убеждена замглавы Пскова.

По ее словам, такие дома, как Народная, 25, в которых есть муниципальные помещения, находятся на каждом избирательном округе. «Поэтому я обязательно буду выносить этот вопрос на комитет. Может быть, не в масштабах только дома на Народной, а более широко. Мы как депутаты должны принять очень серьезное решение, в том числе по поводу долгов муниципалитета перед Фондом капремонта и управляющими компаниями. Мы активно должны его гасить. Нужно привести в порядок все эти статьи, точно знать цифры задолженности и разработать графики ее погашения», - заключила Елена Полонская.