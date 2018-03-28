Недвижимость

Ставки по ипотеке в России упадут на 1,5%

Российские банки на протяжении текущего года продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году», с которым ознакомились «Известия».

Согласно прогнозу, процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году. По мнению опрошенных изданием банкиров, к концу года она может достичь 7-8%.

«В 2018 году рынок вырастет еще, но темпы будут не столь высокими, поскольку набрана большая база ипотечных кредитов. Кроме того, темпы ввода нового жилья в ряде регионов невысоки, а ипотека на вторичном рынке, как правило, не столь интересна для банков», - уточнил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.