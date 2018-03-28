Недвижимость

В центре современного Пскова продается участок земли для людей с фантазией

Псков продолжает разрастаться, и там, где еще вчера виднелись заросли кустарников, сегодня стоят современные торговые центры или целые жилые комплексы. Район улиц Владимирская и Никольская - отличный пример удачного освоения территории.

Частный сектор и заброшенные огороды уходят в прошлое, а современные здания и инфраструктура современного города ширятся и превращают этот район в часть современного Пскова, где возводится целый жилой микрорайон.

Сегодня здесь выставлен на продажу земельный участок площадью 0,57 га, на котором можно организовать от жизненно необходимых в этом районе парковочных цивилизованных машиномест и развития сопутствующих услуг автосервиса или автомойки до магазина формата «у дома», покупателями которого станут жители этого развивающегося района.

Главное - фантазия и возможности покупателя!

Приятно, что документы на объект полностью готовы, а значит – приступать к реализации самых амбициозных планов здесь можно буквально сразу.

Подробности по телефону: 89517555566.

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