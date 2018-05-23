Недвижимость

Росреестр советует псковичам защитить свою недвижимость с помощью заявления

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства с начала 2018 года данной услугой уже воспользовались более 200 жителей Псковской области.

При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись, аннулировать которую можно будет только по заявлению самого собственника или решению суда. Данная услуга направлена на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками (представителями по доверенности).

Кроме того, наличие такого заявления исключает возможность представления посторонними лицами документов посредством почтовых отправлений либо электронной почтой. Запрет будет действовать до момента повторного обращения гражданина в Росреестр с заявлением о разрешении конкретному лицу осуществить от его имени действия по сделке, при условии обязательного наличия у представителя нотариальной доверенности.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в «личном кабинете» на сайте Росреестра, а также в ближайшем офисе Федеральной кадастровой палаты или многофункционального центра «Мои документы».