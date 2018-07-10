Недвижимость

Ипотеку в России нужно сделать еще доступнее, заявил Медведев

Ипотеку в РФ нужно сделать еще доступнее, добиваясь снижения ипотечных ставок и используя ипотечные облигации, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит как минимум добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам», - сказал Дмитрий Медведев на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

«У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг, здесь понятно, что здесь одну из ведущих ролей должен играть Банк России», - заключил он.