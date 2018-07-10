Недвижимость

Минстрой создаст единую систему контроля за долевым строительством

Минстрой разработает единую систему государственного надзора за долевым строительством. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, министерство уже попросило контролирующие органы прислать свои предложения.

Новая система проверок необходима в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве, предполагающего переход к банковскому сопровождению и привлечению средств дольщиков с помощью эскроу-счетов. Она будет охватывать все регионы и поможет не допустить появления новых обманутых дольщиков.

В Москомстройинвесте отметили, что во время строек наиболее распространенным нарушением является нецелевое использование средств.

В этом плане единая система контроля для всех регионов может оказаться полезной.

Сроки появления единой методики надзора в Минстрое не обозначили. Представитель крупного банка, пожелавший остаться анонимным, сообщил «Известиям», что новая модель госнадзора может появиться к 2020 году.