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Недвижимость

Измененный закон о нотариате позволит быстро и бесплатно зарегистрировать квартиру или дачу

08.08.2018 09:38|ПсковКомментариев: 2

В прямом смысле моментальную регистрацию прав собственности на недвижимость в Росреестре будет гарантировать сделка, которую удостоверил нотариус.

Зарегистрируют дачу или квартиру всего за сутки, и это не будет стоить гражданину ни копейки. С начала следующего года любая сделка с долями в недвижимости станет в обязательном порядке проходить через нотариуса. Это защитит собственников и помешает мошенникам. Все эти новшества нотариата прописаны в законе, который публикует «Российская газета».

Документ вносит изменения в несколько статей закона о нотариате. Закон облегчит в первую очередь жизнь не столько нотариусам, сколько нам - собственникам квартир, дач и соток.

Подписанный президентом страны на прошлой неделе закон, по словам самих нотариусов, вносит серьезные изменения в их работу по всей стране, причем как государственных нотариусов, так и частных. Скажем сразу - большая часть новшеств связана с развитием «электронного нотариата».

Так какие изменения нас ждут в ближайшем будущем?

Первое - это быстрая регистрация прав в Росреестре по удостоверяемой нотариусом сделке с недвижимостью. Услуга будет бесплатной, так как будет входить в состав единого нотариального действия. Новшество заработает с 1 января 2019 года.

Второе - усилится защита граждан при сделках с долями в недвижимости. То есть вводится обязательная нотариальная форма при совершении таких сделок по ипотеке.

Третье - появляется упрощенная практика создания удостоверенных электронных документов. Их теперь можно легко подписать простой электронной подписью в присутствии нотариуса.

А он уже своей подписью удостоверит электронный документ и придаст ему юридическую силу.

Четвертое - создаются единые стандарты для приема граждан и удобное «единое информационное пространство нотариата».

Пятое - регулируются принципы оплаты за оказание услуг правового и технического характера. Уточняется перечень этих услуг. Это должно ликвидировать спорные моменты в денежной сфере - за что платить, а за что - нет.

Шестое - уточняются отдельные детали, касающиеся обработки и исключения информации из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Теперь о главных моментах всего перечисленного.

Самое важное из нового в законе - обязанность нотариуса в течение одного рабочего дня передать в Росреестр в электронном виде сведения о сделке с недвижимостью, которую он удостоверил. Если это невозможно по причинам, независящим от нотариуса, сведения должны быть поданы в бумажном виде в Росреестр в течение двух рабочих дней. Нотариусы говорят, что помимо очевидных преимуществ для продавцов и покупателей квартир или любой другой недвижимости, мгновенная и бесплатная регистрация задушит теневой рынок посредников.

Надо упомянуть о деталях другого важного новшества - сделках с долями. Обязательному удостоверению нотариуса подлежат договоры ипотеки, где речь идет о долях в недвижимости. Существовавшая ныне простая письменная форма продажи долей породила целый «пласт» криминальной специализации - «квартирное рейдерство». Это когда бандиты скупали пару квадратных метров и выживали хозяев остальной части квартиры. Теперь нотариус все проверит и будет отвечать за сделку.

«Электронный нотариат» расширяется. Сейчас гражданину для создания электронного документа необходимо иметь личную квалифицированную электронную подпись. Те, кто сталкивался с подобным, знает - это занимает время и стоит денег. Плюс необходимость разобраться в механизме таких действий. Теперь надо будет просто зайти к нотариусу. И уже сам нотариус удостоверит гражданину электронный документ.

Нотариусы утверждают - возможность удостоверения нотариусом равнозначности электронного и бумажного документов совершает революционные изменения в гражданском обороте, весь масштаб которых станет виден спустя определенное время.

Теперь о новых и единых стандартах работы нотариальной конторы и обязанностей нотариуса.

Вводится удостоверение нотариуса. Недавно законом была отменена лицензия на право осуществления нотариальной деятельности. Вместо нее появился реестр нотариусов и «лиц, сдавших квалификационный экзамен». Его ведет министерство юстиции.

Проверить, находится ли нотариус в этом реестре - легко. Достаточно зайти на сайт минюста или на сайт Федеральной нотариальной палаты.

Но бумага - подтверждение статуса нотариуса все еще востребована. Например, для выездов нотариуса в СИЗО. Так что новый закон вводит удостоверение нотариуса. Его будет выдавать Федеральная нотариальная палата по правилам, установленным минюстом вместе с нотариальной палатой.

В законе уточнены обязанности нотариуса по содержанию нотариальной конторы. Нотариус работает на принципах самофинансирования. Для труднодоступных и малонаселенных районов страны, которых у нас немало, работа нотариуса по принципу самофинансирования невозможна, Федеральная нотариальная палата ведет в таких регионах программу поддержки. Это разные способы оказания материальной помощи, включая прямое субсидирование. То есть нотариат за эту программу платит из своего кармана.

И наконец последнее. Новым законом регулируется вопрос по исключению сведений из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества - если, к примеру, банк вовремя не направил информацию о необходимости исключить такие сведения. Теперь нотариус получил право убрать сведения из Реестра на основании судебного решения. Раньше такие проблемы имели место, теперь же гражданам и бизнесу будет удобно решить вопрос в случае, если залогодержатель не исполнил свои обязанности по исключению сведений из реестра.

«Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав на недвижимость либо пользоваться услугами каких-то посредников, предлагающих "ускорить" регистрацию. Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство нотариальных процедур, поскольку нотариус будет оказывать услугу в режиме "одного окна". Закон также уточняет перечень услуг, которые входят в понятие "услуги правового и технического характера", с учетом того, что оплата таких услуг стала на сегодняшний день фактически регулятором реальной стоимости нотариального действия», - председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Нотариус не получает средств государственного бюджета. Самостоятельно оплачивает аренду помещения, зарплату сотрудников, обеспечивает контору техническими средствами, оплачивает налоги и несет другие расходы. Законом устанавливается, что услуги правового и технического характера включают в себя правовой анализ представленных документов, полученной информации, консультирование, осуществление обязанностей и полномочий в связи с совершением нотариальных действий, изготовление документов, копий, скан-образов документов, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм.

«Российская газета», федеральный выпуск №7635 (172)

Источник: Псковская Лента Новостей
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