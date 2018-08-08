Недвижимость

Россияне стали чаще брать ипотеку

Согласно данным ипотечного рейтинга «Дом.рф» (прежнее название - АИЖК) и FrankRG, за последние полгода 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали займов на 1,3 трлн рублей, что на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, поступивший в распоряжение редакции.

Рынок растет прежде всего за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов, указали в «Дом.рф». Средневзвешенная ставка предложения топ-15 кредиторов на первичном рынке жилья за июнь составляла 8,91%. При этом уменьшилась доля иностранных банков за счет более медленного снижения процентных ставок.

По данным Банка России, который использовал иную методику подсчета, рынок вырос на 69%, при этом граждане получили те же 1,3 трлн рублей. Как отмечает регулятор, средняя ипотечная ставка выдачи в июне уменьшилась до 9,48%, на новостройки — до 9,26%.

В Росреестре отметили, за последние полгода в стране зарегистрировано 338,4 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. По количеству заключенных договоров лидирует Москва.

В столичной мэрии со своей стороны отметили стабильные цены на жилье и увеличение покупательской способности за счет понижения ипотечных ставок. По данным московского управления Росреестра, по сравнению с прошлым годом, количество ипотечных договоров в городе выросло на 74%.

После вступления президента России Владимира Путина в должность в мае 2018 года, он подписал так называемый майский указ, определяющий национальные цели развития страны до 2024 года. Документ, в частности, предписывает правительству снизить ставки по ипотечным кредитам для граждан до уровня 8% и ниже, а также нарастить объемы строительства жилья до ежегодных 120 млн кв. м.