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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отчет» с Евгением Михайловым

22.12.2016 13:03 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отчет», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Напомним, в рамках нового проекта радиостанции гости студии - известные псковские политики, руководители органов власти, общественные деятели - подводят главные итоги уходящего 2016 года.

Сегодняшний гость студии – экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Вместе с ведущим Александром Савенко он вспомнит главные события года, даст собственную оценку основных общественно-политических процессов, происходящих в стране и регионе, а также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Вопросы Евгению Михайлову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.

Источник: Псковская Лента Новостей



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