Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бюджет 2017: на пути к компромиссу Соловьи Для экономных мам Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости ЖКХ не интересует молодежь «Дед Мороз. Начало» Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ Купи у фермера Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды
Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

Бюро областного комитета КПРФ в четверг, 22 декабря, приняло решение рекомендовать кандидатуру первого секретаря обкома, депутата Псковской городской Думы Петра Алексеенко для замещения мандата депутата Псковского...4



Андрей Букин не исключил своего участия в выборах депутатов Псковской городской Думы

22.12.2016 12:32 ПЛН, Псков

Андрей Букин не исключил своего участия в будущих выборах депутатов Псковской городской Думы. Как он сообщил на пресс-конференции 22 декабря, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он вернуться в политику после того, как Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда о закрытии уголовного дела в отношении него, экс-директор завода «Плескава» отметил, что в какой-то степени уже вернулся, участвуя сегодня в разговоре с журналистами.

«Я член «Единой России», меня из партии не исключали, и, спасибо  моим партийным коллегам, многие звонили мне и поздравляли, наверное, верили, что не все, что говорится вслух, является правдой. Считаю, что партия власти может и обязана много сделать для народа», - сказал Букин и заявил, что собирается вернуться в политику, на выборный уровень.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 16 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31