Андрей Букин не исключил своего участия в выборах депутатов Псковской городской Думы

Андрей Букин не исключил своего участия в будущих выборах депутатов Псковской городской Думы. Как он сообщил на пресс-конференции 22 декабря, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он вернуться в политику после того, как Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда о закрытии уголовного дела в отношении него, экс-директор завода «Плескава» отметил, что в какой-то степени уже вернулся, участвуя сегодня в разговоре с журналистами.

«Я член «Единой России», меня из партии не исключали, и, спасибо моим партийным коллегам, многие звонили мне и поздравляли, наверное, верили, что не все, что говорится вслух, является правдой. Считаю, что партия власти может и обязана много сделать для народа», - сказал Букин и заявил, что собирается вернуться в политику, на выборный уровень.

Источник: Псковская Лента Новостей