Сегодня: Пятница, 23 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Соловьи Для экономных мам Бюджет 2017: на пути к компромиссу ЖКХ не интересует молодежь Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости «Дед Мороз. Начало» Новогодний ЦДИ Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

Бюро областного комитета КПРФ в четверг, 22 декабря, приняло решение рекомендовать кандидатуру первого секретаря обкома, депутата Псковской городской Думы Петра Алексеенко для замещения мандата депутата Псковского...5



Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

22.12.2016 14:17 ПЛН, Псков

Бюро областного комитета КПРФ в четверг, 22 декабря, приняло решение рекомендовать кандидатуру первого секретаря обкома, депутата Псковской городской Думы Петра Алексеенко для замещения мандата депутата Псковского областного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме КПРФ.

Напомним, что вакантным данный мандат стал в связи со смертью бывшего первого секретаря областного отделения КПРФ Александра Рогова.

Таким образом, Петр Алексеенко войдет во фракцию компартии в Псковском региональном парламенте. В данную депутатскую группу также входят Виктор Дуля, Анатолий Копосов, Сергей Сосновский и Николай Чувайлов.   

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31