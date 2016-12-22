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В Пскове проходит XXI конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

22.12.2016 14:25 ПЛН, Псков

В Пскове 23 декабря проходит XXI конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участие в ней принимает губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Открыть конференцию по традиции должен был гимн РФ, но из-за технических неполадок он не зазвучал вовремя. «Давайте споем?» - предложил губернатор Андрей Турчак. Единороссы поддержали эту идею и громко хором запели, пока не появилась музыка.

В конференции принимают участие 88 делегатов от 21 местного отделения партии «Единая Россия». Всего в Псковской области насчитывается 11 тысяч членов партии.

Началась конференция с избрания рабочих органов, утверждения повестки дня и регламента работы, а также с награждения заместителей секретаря отделения и руководителей партийных проектов. В частности, за развитие спорта был награжден депутат областного Собрания Юрий Сорокин, грамоты за реализацию партийных проектов также получили депутаты-единороссы Виктор Антонов, Борис Полозов, Валентин Каленский, Анатолий Тиханов.

По итогам конференции состоятся выборы секретаря Псковского регионального отделения партии, регионального политсовета Псковского отделения партии, региональной контрольной комиссии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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