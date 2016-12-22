Состав регионального политсовета партии «Единая Россия» может быть сокращен до 37 человек

Состав регионального политического совета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» может быть сокращен до 37 человек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил его секретарь, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

На сегодня состав РПС составляет 54 члена партии. В дальнейшем, подчеркнул Александр Котов, состав может быть сокращен до 37 человек. «Можно с уверенностью говорить о том, что политсовет в таком составе сможет более эффективно решать поставленные задачи», - сказал Александр Котов.

На учете по состоянию на сегодня в Псковской области числятся 11 тысяч 7 членов партии «Единая Россия». Секретарь отделения отметил небольшую, но положительную динамику - численность членов партии за четыре года увеличилась на 274 человека. Наибольший рост партийного членства наблюдается в Псковском городском, Великолукском городском, Гдовском, Дедовичском, Невельском и Островском отделениях.

Источник: Псковская Лента Новостей