Состав регионального политсовета партии «Единая Россия» может быть сокращен до 37 человек

Политика
Выделить средства на ремонт памятников Ленину и Кирову в Пскове призвал первый секретарь обкома КПРФ 23
XXI конференцию Псковского регионального отделения «Единой России» решено не закрывать до съезда партии
НОВОСТИ
В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов44
НОВОСТИ
Департамент полиции и погранохраны Эстонии советует псковичам в период новогодних праздников заранее бронировать время пересечения границы
Информационный туристский центр разработает альтернативный путеводитель по нестандартным местам Псковской области