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Андрей Турчак: Основной костяк партийных лидеров «Единой России» должен оставаться на своих местах до окончания масштабных выборов

22.12.2016 15:05 ПЛН, Псков

«Основной костяк партийных лидеров «Единой России» должен оставаться на своих местах до окончания масштабных выборов», - такое мнение на XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» высказал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он поблагодарил всех за прошедшую избирательную кампанию. «Мы провели ее достойно, несмотря на то, что она была жесткой и конкурентной. Некоторым ее участника до сих пор не остановиться и не остыть. Тем приятнее наша победа», - сказал губернатор и добавил, что граждане региона ждут от власти конструктивной и слаженной работы, поэтому партийцы должны чувствовать еще большую ответственность перед избирателями. «Нам предстоит большой избирательный цикл. Это было всего лишь начало, тренировка», - добавил Андрей Турчак.

«Считаю, что сложившаяся в Псковской области система партийной работы доказала свою эффективность. Основной костяк партийных лидеров должен оставаться на своих местах до окончания масштабных выборов. В первую очередь, я говорю о секретарях областного, городских и местных отделений партии, - подчеркнул Андрей Турчак. - В спорте стабильность - это признак мастерства. Я бы хотел эту стабильность и нацеленность на результат сохранить».

Источник: Псковская Лента Новостей



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