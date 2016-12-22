«Единая Россия» на выборах в 2017 году в Псковской области поборется более чем за 400 мандатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сообщил его секретарь, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По его словам, за четыре года в Псковской области на тысячу человек возросло число сторонников партии. За слаженную работу в этом направлении он поблагодарил региональный политсовет, региональную контрольную комиссию, секретарей местных отделений партии.

Будущему руководству Псковского регионального отделения партии, уверен Александр Котов, предстоит серьезно подумать над совершенствованием деятельности рабочих групп партийных проектов, над более тесным взаимодействием с членами избирательных комиссий, над укреплением кадрового состава партии.

На выборах в 2017 году партия будет бороться за более чем 400 мандатов. Александр Котов выразил надежду на хороший результат. «У нас для этого есть все предпосылки», - сказал секретарь отделения.

Кроме того, по итогам своего доклада он предложил объявить 2017 год годом депутатских фракций «Единой России».