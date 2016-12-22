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Виктор Антонов поборется с Александром Котовым за пост секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

22.12.2016 16:09 ПЛН, Псков

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов поборется со спикером регионального парламента Александром Котовым за место секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, тайное голосование проходит сегодня на XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Выборы, как подчеркнул секретарь отделения Александр Котов, проводится на альтернативной основе.

Отметим, Александр Котов является действующим секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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