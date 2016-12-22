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«Обратный отсчет» с Евгением Михайловым. ВИДЕО

22.12.2016 16:26 ПЛН, Псков

22 декабря экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов стал участником программы «Обратный отсчет» на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Гость студии рассказал о значимых событиях уходящего года в своей жизни и карьере, представил оценку политической жизни страны и региона.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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