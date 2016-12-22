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Александр Котов вновь избран секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

22.12.2016 16:27 ПЛН, Псков

Александр Котов вновь избран секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение путем тайного голосования приняли члены XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». 
 
 
По итогам голосования были обработаны 84 бюллетеня, все действительны. 78 единороссов проголосовали за Александра Котова, 6 - за Виктора Антонова, который также претендовал на пост секретаря. 
 
Члены конференции поздравили Александра Котова с избранием.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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