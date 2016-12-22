Согласительная комиссия рассмотрела 55 отдельных обращений муниципалитетов к бюджету Псковской области - 2017

Согласительная комиссия рассмотрела 55 отдельных обращений муниципалитетов к бюджету Псковской области - 2017. Об этом сообщил сопредседатель комиссии от Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов 22 декабря на заключительном заседании комиссии с участием губернатора Андрея Турчака.

Борис Полозов рассказал губернатору, что комиссия провела 4 заседания общей продолжительностью около 15 часов. Члены комиссии рассмотрели мероприятия, которые были включены в план работы в предыдущие годы и бюджет 2016 года. По всем приняты соответствующие решения.

Борис Полозов отметил, что большое количество замечаний поступило от прокуратуры, все они рассмотрены, как и замечания и предложения Счетной палаты и правового управления областного Собрания. Также рассматривались отдельные обращения муниципальных образований (всего 55) и 30 поправок депутата Льва Шлосберга.

Оформлены и протоколы заседаний комиссии, до конца дня должен быть оформлен проект постановления областного Собрания по протоколам заседаний согласительной комиссии. Подготовлены две таблицы поправок - одна по рекомендованным к принятию, одна по рекомендуемым к отклонению.

23 декабря поправки к законопроекту о бюджете рассмотрит комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов.

Источник: Псковская Лента Новостей