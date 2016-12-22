Региональный политсовет партии «Единая Россия» сокращен до 37 человек

Региональный политсовет партии «Единая Россия» сокращен с 54 до 37 человек, передает с XXI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Был предложен список кандидатов из 36 человек (37-м в составе политсовета стал вновь избранный секретарь регионального отделения партии Александр Котов). За предложенный список кандидатов путем тайного голосования и отдавали свои голоса делегаты конференции.

№ пп ФИО кандидата № пп ФИО кандидата 1 Абрамова Наталья Николаевна 19 Козьякова Дарья Викторовна 2 Агарёв Сергей Николаевич 20 Кузнецов Александр Анатольевич 3 Алексеева Светлана Евгеньевна 21 Лузин Ян Вячеславович 4 Антонов Виктор Васильевич 22 Максимов Константин Васильевич 5 Афоненкова Елена Александровна 23 Неофитов Андрей Алексеевич 6 Базарова Галина Владимировна 24 Остренко Виктор Владимирович 7 Бойцов Анатолий Евгеньевич 25 Петрикова Лариса Викторовна 8 Борисов Александр Александрович 26 Полозов Борис Геннадьевич 9 Братчиков Александр Николаевич 27 Пономаренко Виталий Николаевич 10 Григорьев Геннадий Владимирович 28 Пустов Сергей Александрович 11 Гусев Сергей Георгиевич 29 Романов Роман Николаевич 12 Даньшова Елена Николаевна 30 Севастьянов Алексей Анатольевич 13 Жирнова Светлана Николаевна 31 Сорокин Юрий Юрьевич 14 Иванова Валентина Васильевна 32 Степанова Любовь Леонидовна 15 Калашникова Кристина Яаковна 33 Тиханов Анатолий Владимирович 16 Каленский Валентин Григорьевич 34 Цецерский Иван Николаевич 17 Козлов Андрей Григорьевич 35 Чучалов Игорь Алексеевич 18 Козловский Николай Николаевич 36 Яников Владимир Николаевич

В итоге было обработано 78 бюллетеней, 76 из которых были признаны действительны. За предложенный состав регионального политсовета проголосовали 76 делегатов, против - 0.

Источник: Псковская Лента Новостей