Итоги года, 100-летие Октября и работа в областном Собрании станут темой пресс-конференции псковского отделения КПРФ

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?

Да, всё очень красиво. Как в сказке!

Да. Порадовало, что город украсили загодя

Да. Скромно, но со вкусом

Нет. Украшен только центр

Нет. Каждый год одно и то же. Надоело!

Нет. В кризис можно было бы и поэкономить

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Затрудняюсь ответить







