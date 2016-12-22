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Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания от КПРФ получит Петр Алексеенко

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Итоги года, 100-летие Октября и работа в областном Собрании станут темой пресс-конференции псковского отделения КПРФ

22.12.2016 17:10 ПЛН, Псков

Политические итоги 2016 года, предстоящее 100-летие Октябрьской революции и деятельность в Псковском областном Собрании депутатов станут темой пресс-конференции псковского регионального отделения КПРФ 23 декабря в пресс-центре ПЛН.

На вопросы журналистов ответят Петр Алексеенко, Владимир Никитин, Виктор Дуля и Дмитрий Михайлов.

Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.

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Источник: Псковская Лента Новостей



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