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XXI конференцию Псковского регионального отделения «Единой России» решено не закрывать до съезда партии

22.12.2016 17:13 ПЛН, Псков

XXI конференцию Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» решено не закрывать. Об этом с конференции передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В заключение повестки дня присутствующие избрали делегатов, которые примут участие в XVI съезде партии «Единая Россия» 22 января в Москве.

В итоге делегаты конференции приняли решение отправить на съезд секретаря Стругокрасненского местного отделения партии Тамару Федотову и Ларису Петрикову из островской «первички».

Секретарь регионального отделения партии Александр Котов пообещал, что вновь избранный политсовет соберется в ближайшее время и примет решение о составе президиума. Также он предложил до проведения съезда партии не закрывать конференцию, чтобы в случае чего вновь ее не созывать.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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