Александр Котов о депутатах-новичках, политиках из прошлого и не самом лучшем поводе для критики

20 декабря гостем программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания 6-го созыва, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Александром Савенко он вспомнил главные события года, дал собственную оценку основных общественно-политических процессов, происходящих в стране и регионе, а также ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Александр Савенко: Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» ведущие Александр Савенко и Максим Костиков.

Максим Костиков: Добрый день.

Александр Савенко: Мы продолжаем радиопроект «Обратный отсчет». Это большой цикл интервью с известными псковскими политиками, руководителями органов власти, общественными деятелями. В ближайшие дни, до наступления Нового года, мы будем подводить итоги 2016 года, вспоминать его основные события и тенденции, анализировать общественно-политические процессы, которые происходят в Псковской области и в стране в целом. Сегодня наш собеседник - Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания 6-го созыва, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Здравствуйте, Александр Алексеевич.

Александр Котов: Добрый день.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, вопрос достаточно тривиальный. В конце года журналисты всегда спрашивают ведущих политиков, что же им запомнилось больше всего - скандалы, интриги, расследования... А для вас что стало самым ярким, знаковым и влиятельным событием в этом тяжелом високосном году?

Александр Котов: Отталкиваясь от своей профессиональной деятельности и от общественной нагрузки, конечно, я бы сказал, что это избирательная кампания, которая проходила в этом году. Она сопровождалась очень серьезными процессами, конкурентной борьбой. Тем более, что мы избирали депутатов Госдумы и регионального парламента. Поэтому, на мой взгляд, с профессиональной точки зрения это самое важное событие уходящего года.

Александр Савенко: И самое изматывающее, наверное.

Александр Котов: Да, очень много времени потратили мы на подготовительную работу. Почему я и говорю, что мне эта избирательная кампания запомнилась - потому что наши усилия не пропали даром. Нам удалось достичь результата, на который мы рассчитывали.

Максим Костиков: А кроме выборов, на ваш взгляд, что стало ярким событием, явлением, тенденцией для области?

Александр Котов: Ну, слава Богу, никаких серьезных поворотов не произошло, что меня очень радует.

Максим Костиков: Губернатор не поменялся, областное Собрание сохранило контрольный пакет «Единой России»...

Александр Котов: Совершенно верно, я как раз хотел сказать о том, что я приверженец стабильности, и любые повороты, даже если они происходят в лучшую сторону, всегда чреваты последствиями, которые их сопровождают. А стабильность в нынешней ситуации важнее. Если вспоминать начало предыдущего года, несмотря на то, что многие делали прогнозы, что все плохо, денег не хватает, экономика стагнирует, и мы все тут будем медленно приходить к коллапсу, слава Богу, эти прогнозы не оправдались. Мы заканчиваем год достаточно стабильно. Можно говорить, что все обязательства, которые необходимо было выполнять за счет областного бюджета, выполняются, намеченные проекты реализуются. Может быть, по некоторым совсем не на много отодвигаются сроки, но эти планы все равно будут выполнены.

Александр Савенко: Насколько я понимаю, в целом вы даете положительную оценку процессов в обществе. При этом, как мы видим, в последние месяцы политологи, социологи - те, кто проводит различные исследования в масштабах страны, фиксируют негативный тренд относительно Псковской области, что мы видим по рейтингам по региону, ее руководству. Это и рейтинг социально-политической устойчивости, и рейтинг выживаемости губернатора. Как вы считаете, почему у тех, кто на федеральном уровне проводит такие исследования, относительно нашей области складывается такое мнение?

Максим Костиков: Ну и в целом можно вспомнить, когда весной этого года РИА «Рейтинг» признало Псковскую область самым бедным регионом.

Александр Котов: Не могу сказать, какими критериями руководствовались те агентства, о которых вы говорили. Да, зачастую звучит негативная оценка социально-экономического положения нашей области, но тут надо сравнивать. Не могу констатировать, что мы живем благополучно и делаем тут какие-то скачки в развитии экономики, наполнении бюджета, но это невозможно сделать за короткое время. Все-таки мы живем по средствам - это надо признать, и Псковская область объективно небогатый регион, у нас нет крупных градообразующих предприятий, которые могли бы формировать львиную долю областного бюджета за счет одних только налоговых отчислений. Но, опять же, это история, которую мы неоднократно вспоминаем. Именно так в советские времена концентрировалось производство - где-то были крупные заводы, где-то их не было. Вот нам не повезло, и отталкиваясь от этого, мы и строим свою экономическую политику, понимая, что надо делать какие-то шаги, чтобы в будущем собственные доходы бюджета увеличивались, и чтобы мы имели больше финансовых возможностей. Всем известно, что в нашей стране есть несколько регионов, которые, по подсчетам Минфина, обладают самой низкой бюджетной обеспеченностью на душу населения по причинам, которые я назвал. И на эти регионы, слава Богу, и правительство, и Минфин начинают обращать внимание. В следующем году мы дополнительно получим некую сумму в качестве дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и средства на сбалансированность бюджета.

Александр Савенко: А я правильно понимаю, что вы говорите о тех 14 регионах, руководители которых в августе приезжали в Псковскую область и участвовали в совещании?

Александр Котов: Да, я как раз говорю об этом. Исходя из методики, которую высчитывает министерство финансов, я не могу сказать, что проблема решена, но начало этому положено. И я очень рассчитываю, что усилиями правительства и Минфина мы в этом направлении будем двигаться, и жители области почувствуют на себе эти изменения. Но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки и ждать, когда нам помогут. Мы должны делать все для того, чтобы экономика области развивалась и чтобы мы могли пополнять бюджет. Тут тоже есть определенные меры поддержки с нашей стороны - стимулирование инвестиционной деятельности - те же самые законы, которые работают у нас в регионе. Мы стараемся упорядочить льготы, понимая, что не все решается с их помощью. Еще раз повторюсь: мы стремимся жить по средствам.

Максим Костиков: Все это, конечно, красиво звучит, и не зря многие говорили, что это была кульминация избирательной кампании, когда сюда приехал господин Медведев и «единороссы» так эффектно к нему обратились, сказав: «Дмитрий Анатольевич, не пора ли помочь регионам?». Красивая картинка, но вопрос, будет ли связана эта федеральная помощь с набором требований относительно регионов - то есть, когда говорят «оптимизируйте то, оптимизируйте это», «Минфин даст вам средства, если вы проведете сокращения здесь и здесь»... Или это не будет сопряжено с непопулярными у населения реформами?

Александр Котов: Безусловно, это связано с определенными обязательствами, которые мы должны выполнять, но я не стал бы все сводить к тому, что мы проводили непопулярные реформы. Речь идет об оздоровлении финансов, о рациональном их использовании. Мы, как и все регионы, должны следить за тем, чтобы деньги областного бюджета расходовались рационально и разумно, и чтобы помощь из федерального бюджета получали только те, кто действительно в этом нуждается, чтобы дать возможность людям - и физическим, и юридическим лицам - зарабатывать, в полной мере проявить свои возможности. Можете вы зарабатывать - пожалуйста, раскрывайте свой потенциал и в крайнем случае обращайтесь к органам власти. Поэтому обязательства перед Минфином у нас, конечно же, есть, у нас подписано соглашение, в рамках которого мы и будем действовать. Если в общих чертах, суть его заключается в том, чтобы мы рационально использовали бюджетные средства, старались экономно подходить к расходам. Но речь ни в коем случае не идет о том, чтобы мы проводили реформы, которые поставят наше население в еще более сложное положение.

Максим Костиков: Еще один пункт, который прозвучал в конце года (и его уже можно отнести к определенным итогам длительного периода) - это принятие областного бюджета, который зафиксировал госдолг региона свыше 15 млрд рублей. Сумма значительная, и естественно, оппозиция периодически покусывает и партию власти, и действующую администрацию. Цифры внушительные, при этом 50 процентов - это коммерческие кредиты и 50% - достаточно льготные кредиты Минфина. У меня вопрос в связи с этим, насколько эта сумма действительно опасна для Псковской области? Действительно ли наша область близка к банкротству, о чем говорит оппозиция? Или это естественный процесс и мы будем потихоньку сокращать проценты кредитов коммерческих, замещая их более льготными бюджетными кредитами? Как вы оцениваете это?

Александр Котов: Не вижу здесь никакой катастрофы. Начнем с того, что наш госдолг, который оценивается в сумму свыше 15 млрд рублей - так и есть. Это отражено в проекте бюджета, который внесен в областное Собрание...

Максим Костиков: Я не придумывал ничего...

Александр Котов: Он не превышает установленных пределов. А когда эти предельные нормы федеральным законом устанавливаются, наверное, люди понимали, до какого предела госдолг может быть у региона - когда он в состоянии его обеспечивать, а до какого предела допускать нельзя. Поэтому мы находимся в границах. Второй момент - такая ситуация наблюдается в целом по стране, и уже на протяжении нескольких лет эта проблема не раз отмечалась. Долги субъектов РФ в целом перевалили за 2,3 трлн, и это уже является проблемой не только регионов, которые имеют такой госдолг, но и проблема правительства и Минфина. Надо предпринимать меры, чтобы долги регионов не накапливались, а снижались. Третий момент - все кредитные ресурсы были взяты для того, чтобы потратить их на развитие. Есть масса инфраструктурных проектов, проектов по строительству соцучреждений. Если говорить об опасности банкротства, да, мы больше кредиты не берем и обеспечиваем только необходимое существование. Но думать надо не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. Эти кредиты работают на долгосрочную перспективу, чтобы мы потом либо получали больше доходов в бюджет в виде налогов, либо чтобы наши социальные учреждения оказывали более качественные услуги населению. Поэтому здесь пока все нормально. Баланс соблюдается, и я совершенно никакой катастрофы не вижу. А по поводу попыток оппозиции говорить, что это плохо... Ну, что-то критиковать надо, но, думаю, это не самый лучший повод для критики.

Максим Костиков: Помню логику 2011, 2012 и так до 2014 года, когда и вы, и Борис Геннадьевич Полозов, и представители областной администрации говорили, что это верная стратегия: пока есть деньги, их надо брать и вкладывать в инфраструктуру. Тут у нас будет школа, тут корпус ЦРБ отремонтировали... Логика была понятна: мол, время все спишет и федерация не допустит, чтобы регион обанкротился и наши долги покроет. Сейчас мы приблизились к ситуации, когда брать мы уже сами не можем, а можем только обслуживать. Каковы шансы того, что придет добрый дяденька и все наши долги за тот набор хотелок, которые мы реализовали, покроет, и мы будем дальше жить припеваючи?

Александр Котов: Точно не случится такой ситуации, когда долги регионам спишут или даже какую-то их часть. Это вообще неправильно, потому что это расслабляет и расхолаживает. Такого в принципе быть не должно. Если кто-то взял кредит и соответствующие обязательства, значит, эти обязательства надо выполнять. Но выполнять их можно по-разному. Я говорил о том, что надо внимание обратить на специфику регионов. Если Псковская область входит в число регионов с самой низкой бюджетной обеспеченностью, значит им надо помогать из федерального бюджета, но не путем списания этих долгов, а, например, путем замещения части коммерческих кредитов бюджетными. Второй путь - софинансирование федеральных целевых программ. Есть программы, по которым софинансирование достигает 50 на 50. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью можно сделать 80 на 20 или 90 на 10. Это тоже будет существенной помощью. Ну и еще один существует вариант. Мы же понимаем, что пополнение бюджета зависит от развития экономики. Как бы ни критиковали то же «Моглино», вы назовите другой путь, как производство развивать. У нас действуют льготы инвесторам. У нас есть площадка - пожалуйста, приходите. Мы готовы любого встретить, помочь в плане развития производства. Налоговые льготы предоставляем, сопровождение проекта готовы вести, стратегические соглашения подписываем. Это же все работает. Думаю, в следующем году мы уже увидим там первое работающее производство, а, может быть, даже и не одно. Чем больше налогов мы соберем от работающих на территории региона производств, тем быстрее сможем рассчитаться по кредитным ресурсам. Кстати, практика эта непорочная, во всем мире пользуются кредитами. Для этого и существует банковская система. И юридические лица берут кредиты, и физические лица. И государства берут кредиты - возьмите те же США. У них, по-моему, даже разразился бюджетный кризис в 2015 году из-за того, что был большой объем этих кредитов.

Радиослушатель: Добрый день. Александр Алексеевич, по вашим ощущениям, следующий год будет легче нынешнего или следует ожидать трудностей в плане выплаты зарплат бюджетникам или пособий?

Александр Котов: Следующий год не будет легким - сразу могу сказать, чтобы никого не тешить несбыточными надеждами. Тем не менее, с уверенностью могу сказать, что ни задержек зарплаты, ни задержек по выплате социальных пособий, мы не допустим. По крайней мере, будем всячески к этому стремиться. Это является приоритетом политики администрации и областного Собрания. Это заложено и в проекте бюджета. Мы подчеркиваем, что все социальные обязательства, предусмотренные законодательством, будут выполнены. А опасения того, что жить будет трудно, связаны с тем, что мы пока, к сожалению, не можем индексировать социальные пособия и зарплата бюджетников будет расти медленно, в соответствии с критериями, установленными президентом. Но при этом мы все-таки ожидаем улучшений в экономике. Когда мы здесь проводили Северо-Западную ассоциацию в регионе и побывали на двух великолукских предприятиях, мы там увидели, что у них есть возможность наращивать производство, и они достаточно устойчивы даже в период кризиса. Поэтому улучшения в экономике будут, а вслед за им мы все почувствуем изменения к лучшему.

Радиослушатель: Скажите, пожалуйста, вы просчитывали количество рабочих мест, которое должно быть в «Моглино», чтобы окупить миллиардные затраты?

Александр Котов: Вообще некорректно так ставить вопрос, потому что «Моглино» - это не предприятие, не завод, не фабрика в классическом понимании слова. Когда мы говорим об окупаемости инвестиций, то прежде всего имеем в виду окупаемость строительства завода. «Моглино» - это особая экономическая зона, площадка для того, чтобы была возможность у инвесторов размещать там разные производства. И в данном случае бюджетные вложения - долгосрочные, и срок окупаемости будет за пределами разумного экономически обоснованного срока, который, если мне не изменяет память, исчисляется 7 - 8 годами в зависимости от вида производства. При этом нужно иметь в виду, что мы не ставим цели сократить срок окупаемости и получить в бюджет как можно больше денег. Сначала надо создать условия для того, чтобы площадка была привлекательной для инвесторов. С этой целью были введены налоговые льготы. Но мы-то с этого что получим? Новые производства и рабочие места. Если на примере первых производств проект подтвердит свою эффективность, это будет хорошим звонком для всех остальных.

Александр Савенко: Вопросы нашему гостю задают не только радиослушатели, но и читатели Псковской Ленты Новостей, в том числе и те, кто хорошо помнит, что вы говорили во время предыдущих радиоэфиров. Николай спрашивает: «Уважаемый Александр Алексеевич, вы неоднократно говорили на «Эхе», что лично «за» публикацию на официальном сайте Собрания на страничке депутата его результатов голосования по каждому вопросу. Когда это «за» конвертируется в положительное решение этого вопроса?».

Александр Котов: Да, я повторяю свою позицию. Считаю, что это можно сделать. Но у нас орган коллективный.

Максим Костиков: А вы это обсуждали?

Александр Котов: Да, и не один раз. Изучали опыт других регионов. Наши коллеги пока не поддерживают такую инициативу.

Максим Костиков: Это вы уже в этом созыве обсуждали?

Александр Котов: Нет, в этом созыве вопрос пока не поднимался. Но я обещаю, что инициирую его в этом созыве. Может, с учетом изменения состава Собрания депутаты по-другому отнесутся к этому вопросу, и мы такое решение примем.

Максим Костиков: Давайте вернемся к итогам выборов. Важное общественно-политическое событие. Насколько, на ваш взгляд, происходит качественный рост депутатского состава и меняется атмосфера в Собрании? Насколько легче вам будет работать?

Александр Котов: Об этом судить пока трудно. Мы провели новым составом всего 3 заседания. Но первые впечатления у меня самые положительные. Из числа новичков пришло больше взвешенных людей, которые готовы тщательно работать над законопроектами, у которых существует своя позиция, которые готовы вникать и разбираться, принимать решения, отталкиваясь от того, какие последствия могут быть после принятия того или иного закона. Рассчитываю, что в этом созыве наша работа будет более слаженной и конструктивной. Это уже просматривается. Тем не менее, тем, кто впервые стал депутатом областного Собрания, надо понять специфику работы. Какое-то время им потребуется, чтобы адаптироваться, разобраться во всех законопроектах, определяющих нашу работу, привыкнуть к своему новому амплуа. Думаю, это не потребует много времени, и совсем скоро наше Собрание станет полноценным коллективным органом.

Максим Костиков: Этот год ознаменовался возвращением в большую псковскую политику целого ряда политиков из 90-х. В выборах участвовал экс-губернатор Евгений Михайлов, экс-мэр Михаил Хоронен. И Михаил Гавунас, опальный олигарх и вице-спикер областного Собрания принимал непосредственное участие в этой избирательной кампании не в качестве кандидата, а в качестве движущей силы, поэтому кампания была насыщенная, многополярная. Как вы отмечаете - это какая-то тенденция, изменение на псковском политическом небосклоне или это набор случайностей? И вообще, подарит ли нам следующий год такие сенсации?

Александр Котов: Это, если хотите, не сенсация, а кадровая ошибка при подборе кандидатов на выборы. Думаю, те, кто принимал решение и выдвигал Михайлова, Хоронена и других политиков из прошлого, не проанализировали возможные последствия. На мой взгляд, упор надо делать на людей, которые сейчас находятся в мейнстриме, в гуще событий, которые занимаются общественной работой, пользуются авторитетом и уважением. Я не умаляю авторитета Евгения Эдуардовича - сам с ним работал. Это порядочный человек, обладающий большим опытом. Но это в прошлом. То же можно сказать и про Михаила Яковлевича Хоронена. Поэтому, с учетом тех результатов, которых они достигли на выборах, думаю, что таких попыток будет все меньше и меньше.

Радиослушатель: Здравствуйте, Андрей меня зовут. У меня вопрос по бюджету области, по его формированию. Неоднократно говорилось, что в этом году в бюджет не были заложены средства на поддержку молодых предпринимателей - хоть бы единовременные выплаты в 60 тыс рублей. Или все раздали уже? Есть у предпринимателей такая возможность, когда придет время выполнять налоговые обязательства, заявить, что в бюджете средств на уплату налогов нет? Или это игра в одни ворота - государство предпринимателей не поддерживает, но при этом они обязаны выполнять свои обязательства в любом случае?

Александр Котов: Спасибо за вопрос, Андрей. У нас существует Фонд гарантий и развития предпринимательства, который работает в том числе в этом направлении. У нас заложены определенные средства на поддержу предпринимателей, действуют льготы для тех, кто вновь открывает свое дело. Этими инструментами надо просто грамотно пользоваться. С этой целью можно обратиться в органы исполнительной властью, которые занимаются этими вопросами. У нас есть комитет по инвестициям, где квалифицированно окажут помощь и дадут консультацию по использованию инструментов, которых у нас достаточно. Но это не значит, что мы готовы направо-налево давать деньги всем предпринимателям. Речь идет о том, чтобы именно на этапе становления, развития предпринимательского дела оказать помощь и поддержку, на первых парах предоставить льготы. Но каждый предприниматель должен оценивать свои риски при развитии того или иного направления - нужно платить налоги в бюджет.

Александр Савенко: Достаточно любопытный вопрос на ПЛН поступил от Олега. Спрашивает, что вы думаете о своем коллеге Льве Марковиче Шлосберге, считаете ли вы, что он на своем месте. Рискну предположить, что вопрос навеян возвращением Льва Шлосберга в Псковское областное Собрание спустя год.

Александр Котов: Что здесь можно сказать? Партия «Яблоко» участвовала в выборах, по итогам избирательной кампании набрала чуть больше 6%, и это позволило «Яблоку» получить один мандат в Псковском областном Собрании. Его получил Лев Шлосберг и стал депутатом. Больше ничего другого я о нем пока не думаю.

Максим Костиков: Достаточно сухо, я бы сказал.

Александр Савенко: Что касается его активности в рамках бюджетного процесса, насколько я понимаю, Лев Шлосберг - один из немногих региональных парламентариев, кто так вникает в цифры бюджета. На последней сессии он выступал с большим докладом, где разбирал главный финансовый документ по косточкам.

Александр Котов: Вы понимаете, аналитика такая интересная штука, инструмент, которым можно пользоваться по-разному. Одни и те же события можно проанализировать таким образом, что у вас будут абсолютно разные выводы с точностью до наоборот. В первом случае вы можете сделать вывод, что все хорошо, а во втором - что все плохо. Лев Шлосберг из разряда тех людей, которые стараются анализировать любые события, в том числе бюджет, так, чтоб у слушателей сложилось впечатление, что все плохо. Он изначально нацелен на критику. Не знаю, конечно, боюсь сглазить, но новом созыве Лев Шлосберг стал более конструктивным и начинает осознавать, что оголтелая критика всего и вся ни в коем случае не приводит к положительному результату.

Максим Костиков: В конце прошлого года ему сделали «прививку», видимо.

Александр Котов: Не знаю, это повлияло или накопленный опыт за время работы в парламенте.

Максим Костиков: Подходит к концу наш эфир. Александр Алексеевич, еще не могу не спросить вас о том, какие планы стоят перед областным Собранием и перед партией «Единая Россия» на 2017 году. Хочу напомнить, что в следующем году у нас тоже будут выборы муниципальные.

Александр Савенко: А я бы к этому еще напомнил, что в ближайшее время пройдет отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России». Хотелось бы узнать, что вы там будете обсуждать и какие решения там будут приниматься.

Александр Котов: Давайте тогда с партийной темы и начнем. Действительно, 22 декабря у нас будет проходить региональная партийная конференция. Это завершающий этап отчетно-выборной кампании, у нас уже прошли собрания в первичных отделениях, конференции местных отделений партии, в том числе в Пскове и Великих Луках. Мы избираем секретарей, новые руководящие органы, и 22 числа на конференции будут избраны секретарь, политсовет и остальные руководящие органы регионального отделения партии. Главной задачей следующего года мы видим, опять же, выборы в органы местного самоуправления, в частности в Псковскую гордуму, Великолукскую гордуму. Задача партии прежняя - мы ставим перед собой цель получить устойчивое большинство во всех представителях органах МСУ и будем выдвигать на выборы глав муниципальных образований именно таких кандидатов, которые потенциально обладают авторитетом и уважением и с которыми мы одержим победу на выборах. Работа предстоит серьезная. Это важная для нас избирательная кампания, и мы уже начинаем подготовку к ней.

Что касается Псковского областного Собрания, наша основная задача как законодательного органа власти - обеспечить выполнение всех социальных обязательств, над чем мы работаем совместно с администрацией области. Это уже заложено в рамках бюджета который мы 26 декабря будем принимать во втором и третьем чтении. Надеюсь, до Нового года мы примем этот закон. Но на этом процесс работы над бюджетом не заканчивается. Мы понимаем, что в течение всего года придется вести работу с правительством РФ, с министерствами, чтобы получить денежные средства в виде субвенции и субсидии, о которых говорилось при рассмотрении бюджета в первом чтении. Думаю, мы наверняка коснемся этих цифр и при рассмотрении бюджета во втором чтении. Я бы призвал своих коллег и сам бы настроился на конструктивную работу, чтобы вместе с губернатором, органами исполнительной власти у нас получилось достичь целей, которые мы перед собой ставим. А наши главные цели - это, безусловно, выполнить все социальные обязательства и своевременно обеспечить выплату зарплат бюджетникам.

Александр Савенко: Наш эфир подошел к концу. Александр Алексеевич, благодарим вас, что в очередной раз нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо и до новых встреч.

Александр Котов: Спасибо вам и радиослушателем, и всего доброго.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Алексеевич, приходите к нам в следующем году. Надеюсь, следующий год будет достаточно стабильным - представители партии власти у нас ведь всегда за стабильность.

Александр Котов: Да, мы за стабильность.

Максим Костиков: Надеюсь, будущий год принесет меньше потрясений и катаклизмов, чем этот високосный год.

Александр Котов: Да, спасибо.

Источник: Псковская Лента Новостей