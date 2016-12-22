СМИ: Кириенко учит вице-губернаторов интернету

В Подмосковье начался первый семинар для вице-губернаторов, проводимый под руководством нового куратора внутренней политики Кремля Сергея Кириенко. Как сообщает «Газета.Ru» в статье «Кириенко учит вице-губернаторов интернету», программа обучения сконцентрирована вокруг подготовки к выборам президента в 2018 году. Параллельно администрация президента присматривается к губернаторскому корпусу и проблемам, больше всего волнующим региональные власти.

«Предстоящие в 2018 году выборы президента будут проходить в кардинально отличных от предыдущих условиях. Во-первых, они впервые так сильно разнесены по времени с выборами в Госдуму, которые ранее разогревали интерес общества к политике перед главным плебисцитом. Во-вторых, судя по заметно упавшей явке на парламентских выборах, они будут проходить в условиях общего безразличия населения к политике. Независимо от причин этого явления — называются и недоверие к электоральной системе, и отсутствие по-настоящему ярких политиков, и удовлетворенность граждан текущей ситуацией в стране, — низкая явка даст широкий простор для спекуляций относительно реальной легитимности нового президента», - отмечает издание.

Справиться с этими непростыми вызовами призван недавно назначенный первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Опытный чиновник потратил первые пару месяцев в новой должности на изучение ситуации, встречи с различными специалистами, анализ полученных предложений. И теперь, по всей видимости, начинает действовать. Главный инструмент, которым обладает администрация президента для проведения выборов на местах, — заместители руководителей регионов, отвечающие за внутреннюю политику в своих субъектах. Именно их практические действия и корректировка подхода к организации политического процесса должны обеспечить необходимый результат.

По словам участников тренинга (официально мероприятие называется «семинар-совещание»), который проходит с 21 по 24 декабря, первый день прошел очень насыщенно и плодотворно. Начался он со знакомства с Сергеем Кириенко. По утверждению собеседника «Газеты.Ru», новый куратор внутренней политики показался участникам вполне демократичным.

«Нам очень понравилось, что Кириенко сам выступал в качестве эксперта, был доступен для любых вопросов и провел с нами весь день. К нему можно было подойти даже в столовой, в которой он сидел вместе с нами, как и его новая команда — Андрей Ярин (начальник управления внутренней политики АП) и Александр Харичев (новый куратор выборов). Если он хотел стать для нас своим парнем, то ему это удалось», — рассказал один из собеседников интернет-издания.

По словам другого участника встречи, все обратили внимание на открытость нового куратора внутриполитического блока Кремля, который не довлеет над аудиторией, не ставит ей каких-либо ограничений и не критикует за высказанное мнение.

«Нам было сказано: даже если вы ошибетесь или будете не правы, говорите все, что вы считаете нужным. Раньше за это из АП можно было получить легких «люлей», — добавил собеседник.

Первый день учебы был посвящен «Основным вызовам и их влиянию на организацию работы внутриполитического блока», а, по сути, проблемам, которые сегодня больше всего волнуют регионы. С экспертным мнением перед вице-губернаторами выступил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он рассказал собравшимся о технологиях, использованных на выборах президента США, а также преимуществах их победителя Дональда Трампа, главным из которых было грамотное использование интернета и социальных сетей. По словам участников семинара, им также рекомендовали более активно использовать интернет в своей работе, выстраивать онлайн-коммуникации с населением.

Видимо, работа в интернете будет одним из магистральных направлений агитации во время президентских выборов. Их благополучное проведение считается основной задачей, стоящей перед Сергеем Кириенко, который, согласно сообщениям некоторых СМИ, сейчас также назначен куратором интернет-СМИ и социальных сетей.

О новых технологиях вице-губернаторам расскажут и во второй день семинара-совещания, на котором вопросу будут посвящены сразу две сессии: «Современные технологии социальных коммуникаций: основные тренды и практики. Повышение вовлеченности и эффективности взаимодействия власти и общества» и «Новые подходы к изучению общественного мнения».

В первой сессии перед собравшимися выступят начальник управления АП по внутренней политики Андрей Ярин, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, председатель правления ВЦИОМ Константин Абрамов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин и глава проекта «Сердитый гражданин» Дмитрий Кох. О социологии расскажут глава ВЦИОМ Валерий Федоров и ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман.

Не менее насыщенными для «абитуриентов» внутренней политики станут 23 и 24 декабря.

Пятница будет посвящена кадровой политике и эффективному менеджменту. А в субботу собравшимся предложат обсудить особенности межнациональных и религиозных отношений, а также вызовы в социально-экономической и политической сферах.

По мнению экспертов, времени до президентских выборов осталось не так много, поэтому действия нового куратора внутренней политики Кремля Сергея Кириенко логичны и вполне объяснимы. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что готовить вице-губернаторов к выборам «в самый раз», так как фактически до них остался год. Что касается опыта американских кампаний, то эксперт считает, что из прошедшей кампании есть пара уроков, которые будут полезны и российским специалистам.

«Опыт американских выборов значим в контексте сегментирования электората, работы с конкретными группами населения (как белые рабочие в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании). Что не стоит игнорировать даже «стабильные» с электоральной точки зрения регионы (как Клинтон в Висконсине)», — считает политолог.

Кроме того, Макаркин напоминает, что помимо президентской кампании вице-губернаторам вскоре предстоят и региональные выборы.

Что касается интернета, то эксперт полагает, что его значение сейчас повышается не только в крупных городах: «По крайней мере, он дает импульс сарафанному радио и содействует формированию образа региона на федеральном уровне. Если человек вбрасывает бюллетени и это увидят люди за пределами региона, то вопрос становится частью федеральной повестки», пишет "Газета.Ру".

Отметим, что в администрации Псковской области блок внутренней политики курирует заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Максим Жаворонков.

Источник: Псковская Лента Новостей