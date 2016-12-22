Выделить средства на ремонт памятников Ленину и Кирову в Пскове призвал первый секретарь обкома КПРФ

Выделить из городского бюджета средства на ремонт памятников Ленину и Кирову призвал власти Пскова депутат Псковской городской Думы, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова, он отметил, что в 2017 году будет отмечаться 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. «Все это — часть истории нашей страны, неслучайно распоряжением главы государства даны поручения, в том числе общественным организациям и органам местного самоуправления, отметить эту дату», - подчеркнул коммунист.

«Я хотел бы, чтоб в городском бюджете были предусмотрены средства на ремонт памятников, связанных с этой датой, в частности, на ремонт постаментов памятников Ленина и на ремонт памятника Кирова», - добавил Петр Алексеенко.

Напомнив, что по линии Европейского банка реконструкции и развития идет благоустройство территории домика «Искра», он выразил пожелание, чтобы и городской бюджет выделил на это средства.

Источник: Псковская Лента Новостей