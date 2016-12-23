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Александр Котов о депутатах-новичках, политиках из прошлого и не самом лучшем поводе для критики

Александр Котов о депутатах-новичках, политиках из прошлого и не самом лучшем поводе для критики

20 декабря гостем программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания 6-го созыва, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»...1



Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Львом Шлосбергом

23.12.2016 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

 

Сегодняшний гость студии – депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Вместе с ведущим Александром Савенко он вспомнит главные события года, даст собственную оценку основных общественно-политических процессов, происходящих в стране и регионе, а также ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Начало программы в 13.08.

Вопросы Льву Шлосбергу можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей



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