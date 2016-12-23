Дмитрий Михайлов возглавил Псковский горком КПРФ

Дмитрий Михайлов, некогда занимавший пост секретаря обкома, возглавил Псковский горком КПРФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского городской Думы Петр Алексеенко.

Он отметил, что внутрипартийные разногласия наконец-то удалось погасить. Петр Алексеенко выразил слова благодарности всем, кто разделил горечь утраты и помог с организацией похорон Александр Рогова. В первую очередь, областное управления соцзащиты, областное Собрание депутатов и всех товарищей по партии, ее сторонников.

«После всех этих событий коммунисты и члены областного комитета оказали мне доверие, избрав первым секретарем обкома», - напомнил первый секретарь обкома КПРФ.

На должность первого секретаря Псковского горкома КПРФ был избран Дмитрий Михайлов, некогда занимавший пост второго секретаря. «Молодой боец, его работа в городском отделении только улучшится», - выразил уверенность Петр Алексеенко.

Также на заседании бюро Петр Алексеенко был рекомендован для замещения вакантного мандата депутата Псковского областного Собрания. В апреле в Пскове состоится областная конференция обкома КПРФ, где будут избраны делегаты на съезд партии. Также впереди у псковских коммунистов большая работа по выборной кампании, добавил секретарь. Первый секретарь Псковского горкома КПРФ Дмитрий Михайлов пояснил, что в год 100-летия Октябрьской революции городские коммунисты намерены провести 100 пикетов на улицах Пскова к юбилейной дате. «Есть желание даже увеличить количество», - добавил он. Главные цели, подчеркнул коммунист, - визуальное присутствие коммунистов на улицах Пскова, освещение проблем и увеличение партийной численности. «Мы намереваемся увеличить в 2017 году наши ряды», - добавил Дмитрий Михайлов. Член президиума ЦК КПРФ Владимир Никитин также рассказал, что, кроме того, принято решение рекомендовать Дмитрия Михайлова на должность помощника депутата Госдумы, первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова.

Источник: Псковская Лента Новостей