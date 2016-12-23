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Петр Алексеенко в качестве депутата областного Собрания начнет свою работу уже в 2017 году

23.12.2016 11:22 ПЛН, Псков

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко в качестве депутата областного Собрания начнет свою работу уже в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН.
 
 
Петр Алексеенко рассказал, что общался с главой облизбиркома Николаем Цветковым и выяснил, что комиссия должна провести соответствующее заседание и утвердить Петра Алексеенко в качестве депутата областного Собрания. До понедельника, 26 декабря, организовать это не удастся. «Поэтому только на январской сессии, без спешки», - сказал он и добавил, что продолжит работу в бюджетном комитете, где некогда работал Александр Рогов. «Тем более, там предлагается штатная должность», - отметил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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